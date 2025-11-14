Il sabato di #BCM25

(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 novembre 2025. La quattordicesima edizione di BookCity Milano, all’insegna del tema Il potere delle idee / Le idee del potere, prosegue con gli appuntamenti di sabato 15 novembre. Dalla narrativa alla poesia, dal noir al fumetto, il weekend di BookCity si anima con appuntamenti dedicati alla forza delle storie e al valore del pensiero, con ospiti imperdibili e temi da esplorare tra spazi culturali, università, librerie e molto altro.



Alla Fondazione Giangiacomo Feltrinelli gli appuntamenti prendono il via al mattino: alle 11, in Sala Lettura, Parole contro: il declino della diplomazia nel mondo moderno; un incontro con Antonio Picasso, Stefano Polli, Renato Vichi e Anna Zafesova, moderati da Valeria Palumbo, sul valore delle parole nell’era dei social e delle reazioni impulsive. Alle 12.30, con Giuseppe Cinà, Francesca Maria Corrao e Simone Sibilio, si parla di Terra e pace. Poesie dalla Palestina, con letture di Khader Tamimi, Amal Abu Ali, Silvano Piccardi, Carlotta Piscopo e Aglaia Zannetti e i saluti di Annamaria Palo, a cura di Assopace Palestina. Alle 14.30 in Sala Polifunzionale, due giornaliste del Corriere della Sera, Federica Seneghini e Greta Sclaunich, ci raccontano Come raccontare la realtà ai ragazzi e le ragazze e cosa significa intraprendere la scrittura di libri dedicati a loro su eventi che hanno fatto la Storia del nostro Paese, mentre in Sala Lettura Barbara Rita Barricelli, Massimo Canducci e Francesco M. De Collibus, moderati da Marta Abbà, in Oltre l’umano. Storie di evoluzione digitale terranno un dialogo appassionante tra scienza, cultura e società, che ci invita a riflettere su chi siamo oggi e chi potremmo diventare domani. Alle 16.30 in Sala Polifunzionale, Archivi ribelli: custodire la memoria per salvare i diritti, una riflessione sul ruolo e l’importanza della memoria, passata e futura, dei movimenti politici e sociali a difesa dei diritti, della pace, della libertà, oggi capace di confrontarsi con la comunicazione digitale, con Ilaria Salis, Enrica Asquer, Serena Rubinelli e Luigi Vergallo. Alle 18, ancora in Sala Polifunzionale, Goffredo Fofi e il cinema popolare, un omaggio all’autore e critico cinematografico e al suo inedito, Arcipelago Sud, con Paolo Mereghetti e la proiezione integrale di Due soldi di speranza. A seguire, alle 18.30 in Sala Lettura, Economia e politica nell’era delle fake news, sui due fronti della colonizzazione dell’America di Trump – la penetrazione digitale e quella culturale – con Peter Gomez, Loretta Napoleoni, Raffaele Alberto Ventura.



Giornata ricca di appuntamenti anche alla Fondazione Corriere della Sera, in Sala Buzzati: alle 11 Bruno Vespa dialoga con Antonio Polito in Finimondo accompagnandoci nella comprensione della situazione geopolitica attuale, contrassegnata dal diritto della forza e da una pericolosa torsione autoritaria di diverse democrazie occidentali. Si prosegue nel pomeriggio, alle 14.30, con l’incontro con Emanuele Trevi in dialogo con Antonio Franchini su Mia nonna e il conte. Alle 16 la proiezione de La battaglia di Pavia, il primo episodio di una serie di tre documentari in cui Toni Servillo racconta Pavia 500 anni dopo la battaglia che segnò la politica europea, con la regia di Valeria Parisi, in collaborazione con Intesa Sanpaolo; intervengono Mario Cera, Ferruccio de Bortoli, Didi Gnocchi, Dario Romano. Alle 18.30 si ricorda invece Oriana Fallaci e la sua Lettera a un bambino mai nato, a 50 anni dalla pubblicazione, con Edoardo Perazzi, Michela Marzano ed Emilia Costantini. A seguire, alle 21, il consueto ricordo in onore di Maria Grazia Cutuli, in un incontro, Ricordando Maria Grazia Cutuli. Al fronte ma non in guerra, dedicato alle guerre e alle crisi internazionali. Quest’anno la serata avrà come focus le rivolte della GenZ, in particolare in Sri Lanka, Nepal e Marocco, e si concluderà con la consegna del Premio Cutuli alla Croce Rossa Internazionale; intervengono Barbara Stefanelli, Matteo Persivale, Suranga D. Katugampala, Nadeesha Uyangoda, coordinati da Anna Momigliano; sarà presente Nicoletta Antonini.



Al Laboratorio della Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori la giornata inizia alle 10.30 con Scrivere e pubblicare, lezione teorica e pratica su come scrivere e pubblicare bene, con Annarita Briganti e Paolo Bianchi, a cura di Scuola Colombre. Alle 12.30, Raccontare attraverso le immagini: l’arte di illustrare dallo storytelling al silent book, con Enza Clapis e Martina Bassani, a partire dalla presentazione del silent book Cettino, il topolino freddoloso. Alle 14.30 si presenta la rivista PRETEXT, nata nel 2013 e interamente dedicata al mondo dell’editoria in Raccontare la guerra con Ada Gigli Marchetti, Antonio Padoa Schioppa, Irene Piazzoni e Pier Luigi Vercesi. Alle 17.30 Il potere dei classici: libri perduti, ritrovati e sognati dall’antichità a oggi: Tommaso Braccini, in dialogo con Silvia Romani, ci racconta le opere sopravvissute nonostante tutto e tutti, dei miti che le hanno circondate e degli uomini che le hanno rinvenute e salvate. Alle 19, Perché leggiamo i classici, con Cristina Dell’Acqua e Valentina Pano, sulla nuova collana a cura di Cristina dell’Acqua che ripropone con traduzioni nuove e contemporanee i grandi testi.



Nell’ambito del percorso dedicato alla spiritualità, si conclude il trittico di appuntamenti dedicato a San Francesco con l’appuntamento alle 16.30 al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci, Il cantico della terra con Stefano Mancuso, che si lascia ispirare dal Cantico delle creature di san Francesco: ciascuna strofa del testo poetico diventa lo spunto per raccontare come frate sole, frate vento, sora acqua e madre terra rendono possibile l’esistenza della vita e ne proteggono i destini.



Al Centro Internazionale di Brera, alle 18.30, Archivio del presente BAO Publishing | Vendimi un sogno: per il secondo appuntamento di Archivio del presente BAO a cura di Fondazione Mondadori, autrici e autori BAO ci fanno dare uno sguardo dietro le quinte del processo editoriale, la seconda cosa più complessa e tormentata dopo il processo creativo. Con Jacopo Starace, Teresa Radice e Stefano Turconi, Giulio Macaione, Fiamma in conversazione con Caterina Marietti e Michele Foschini.



Al Castello Sforzesco, mattinata dedicata alla letteratura svedese: nell’ambito di Milano Città Creativa UNESCO per la Letteratura, Milano quest’anno dialoga con Göteborg, e per l’occasione BookCity Milano ospita Elisabeth Åsbrink e Lydia Sandgren, moderate da Gaia Manzini, nell’incontro Alla scoperta della letteratura svedese contemporanea alle 11 in Sala Weil Weiss. Tra gli altri appuntamenti al Castello Sforzesco: alle 12, alla Biblioteca d’Arte, la presentazione dell’epistolario bianciardiano nell’incontro “Scrivere lettere inutili mi piace moltissimo”: le lettere di Luciano Bianciardi, con Luciana Bianciardi, Luca Daino, Tim Parks. Alle 18, Quanto ha dovuto lavorare il mio dottore, incontro con Vivian Lamarque ed Elisabetta Risari sul volume E intanto la vita?, opera sul transfert in forma di raccolta poetica, come brevi lezioni di psicoanalisi.



Il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci torna ad essere spazio per incontri e dibattiti sul benessere: alle 11 Daniel Lumera e Micol Sarfatti in Scopri la tua vocazione ci condurranno in un affascinante viaggio interiore per imparare ad ascoltare noi stessi, liberarci da ansia, frustrazione, senso di inadeguatezza, e cercare il significato più profondo delle nostre vite. Alle 12.30 Roberta Villa con Luca Carra nell’incontro Il business della prevenzione si interroga sul reale significato della parola “prevenzione”, mettendoci in guardia dai continui pericoli derivanti dal mero interesse economico di aziende. Di salute mentale si parlerà poi alla Casa della Psicologia: tra i vari appuntamenti, alle 17 Sandra Petrignani dialoga con Vittorio Lingiardi in Immergersi in acque profonde: viaggio sulle orme di Jung per ripercorrere le orme del padre della psicologia.



Nel solco degli anniversari dell’anno, il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci organizza e ospita l’incontro Un transatlantico a Milano. I 100 anni del Conte Biancamano, tra storia, memoria e musealizzazione con Fiorenzo Marco Galli, Valentina Fava, Roberto Giulianelli, Giulio Mellinato, Giovanni Pietrangeli e Marco Iezzi (ore 11.30) dedicato al celebre transatlantico, una cui porzione è ospitata all’interno del Padiglione Aeronavale del Museo.



Sabato è anche la giornata che dà il via alla seconda edizione di BFF – Books Friends Forever a BASE Milano, la due giorni dedicata alle nuove generazioni di lettrici e lettori, realizzata in collaborazione con ilLibraio.it, a cura di Antonio Prudenzano, per trasformare le community digitali in relazioni vive. Alle 10.30 Passioni e legami nati online diventano incontri reali, con Barbascura X, Megi Bulla (@labibliotecadidaphne), Ilenia Zodiaco (@conamoreesquallore), Enrico Galiano, che parleranno dell’ascesa dei gruppi di lettura alle community che riempiono i teatri, moderati da Antonio Prudenzano; alle 12 A chi fanno paura i classici?, un bookclub con Ilenia Zodiaco e Jolanda Di Virgilio; protagonista il genere romance alle 14 con Cristina Chiperi, Valentina Ferrari, Valentina Ghetti e Rossana Soldano che parleranno di Cosa significa scrivere d’amore oggi? e alle 16, con Felicia Kingsley e Jolanda Di Virgilio in Ѐ sempre il momento di una commedia… romantica, e ancora alle 18, con La posta del cuore. Grandi autrici e autori romance si raccontano: Victor Diamandis, Erin Doom e Ribes Halley dialogano con Jolanda Di Virgilio. La giornata a BASE si conclude con la Festa per i 60 anni degli Oscar Mondadori, alle 22: in programma, la mostra itinerante realizzata con Libri Belli e il dj set firmato da Ciao Discoteca Italiana.



Serata di party anche al Castello Sforzesco, che si anima con La febbre di libri del sabato sera: alle ore 18 torna il grande party dei Gruppi di Lettura in collaborazione con PDE, Biblioteche milanesi e Robinson, per riunire e far incontrare i Gruppi di Lettura, che in tutta Italia trasforma la lettura in socialità, e alle 18.30 in Sala Bertarelli al Castello Sforzesco, Adelphi festeggia “FABULA” con Roberto Colajanni e gli autori.



In occasione della quattordicesima edizione di BookCity Milano, la Fondazione BookCity e l’Assessorato alla Cultura del Comune di Milano celebrano un traguardo importante: i 10 anni del Patto di Milano per la lettura, che ha unito istituzioni, scuole, biblioteche, librerie, editori e cittadini attorno a un’idea condivisa di città come comunità di lettori e lettrici. Per l’occasione, un evento speciale alle 15 al Salone d’Onore di Triennale Milano, concepito come una riflessione collettiva e letteraria sulla contemporaneità, guidata dalle voci di quattro autori e autrici che, attraverso la parola scritta e orale, daranno forma ai quattro grandi assi tematici attorno a cui ruota il programma 2025 di BookCity: fragilità, desideri, possibilità, minacce. Intervengono Vittorio Lingiardi, che ci condurrà in un’esplorazione delle fragilità individuali e collettive; Lorenza Gentile, che darà voce ai desideri, come motore intimo e sociale; Teresa Ciabatti, che rifletterà sulle possibilità di cambiamento e rinascita; Ersilia Vaudo, a cui è affidato il compito di raccontare le minacce e le ombre che attraversano il nostro tempo. L’evento sarà introdotto dall’Assessore alla Cultura Tommaso Sacchi, promotore del Patto della Lettura e della sua evoluzione nel panorama culturale cittadino; saranno anche coinvolte due ragazze vincitrici del Premio Roberta, dedicato alla lettura ad alta voce dei giovanissimi, che porteranno dei brani a loro scelta dedicate alla relazione tra idee e potere.



Tra romanzi e classici, gialli e true-crime, biografie e storia, la giornata di sabato è densa di appuntamenti per gli amanti della narrativa: in Sala Blu al Teatro Franco Parenti alle 11 Massimo Zamboni presenta il suo nuovo libro Pregate per ea, insieme a Luca Crovi; alle 12.30 Lorenza Gentile e Lorenzo Maroni moderati da Isabella Fava presentano i loro romanzi accomunati da una ricerca di verità e autenticità nelle scelte di vita e nelle relazioni nell’incontro Il coraggio di cambiare, il valore dei legami. Alle 12.30 al Circolo ARCI Bellezza Piero Colaprico presenta la sua Trilogia della città di M nel corso dell’incontro Milano ama, beve, spara. Sempre alle 12.30 al Museo di Storia Naturale di Milano è la volta di Marco Buticchi che presenta il suo romanzo nel corso dell’incontro Hedy Lamarr: una nuova protagonista per il Maestro dell’Avventura, insieme a Marta Perego e Beatrice Buticchi. Simon Mason presenta il suo Il caso Poppy Clark con Caterina Soffici (Oxford in crime, alle 12.30 nell’Agorà della Triennale Milano). Alessandra Coppola presenta Il fuoco nero. Storia della banda neonazi Ludwig in dialogo con Stefano Nazzi (ore 14, Sala Conferenze di Palazzo Reale). Iris Wolff, in collaborazione con Goethe-Institut Mailand e in dialogo con Francesca Diotallevi, presenta Radure (Amore, Amicizia, Ribellione, alle 14 in Sala Weil Weiss al Castello Sforzesco). Alle 14.30 Mauro Corona e il suo I sentieri degli aghi di pino in Sala Viscontea al Castello Sforzesco (Scritture e voci della natura che l’uomo non comprende più). Paolo Roversi presenta il suo Alla vecchia maniera (14.30, Libreria Rizzoli Milano).



E ancora: Paolo Rumiz interverrà alle 15 alla Veneranda Biblioteca Ambrosiana nel corso dell’incontro Il filo infinito: un viaggio tra abbazie e memoria europea. Al Castello Sforzesco in Sala Weil Weiss alle 15.30 Philippa Gregory e Brunella Schisa, moderate da Isabella Fava, dialogheranno sulle rispettive protagoniste dei loro nuovi romanzi: da un lato Jane Parker, La traditrice, dall’altro La versione di Elena, La più bella. Alle 16.30 nel Salone d’Onore in Triennale Milano, la presentazione di Le parole della pioggia con Laura Imai Messina, in dialogo con Csaba dalla Zorza. Oscar Farinetti presenta il suo esordio come romanziere: La regola del silenzio, con Manuel Agnelli (Agorà di Triennale Milano, ore 17). Alle 18.30 Rachel Khong in dialogo con Cristina Marconi racconta il suo Una vera americana (Tre generazioni alla ricerca del proprio posto nel mondo: “Una vera americana” di Rachel Khong, in Sala Weil Weiss al Castello Sforzesco). Agnese Pini in dialogo con Diego Passoni presenta il suo La verità è un fuoco (Il segreto di mio padre, 18.30 in Sala della Balla al Castello Sforzesco). In dialogo con Severino Colombo, Cristina Cassar Scalia presenta Mandorla Amara con letture di Corrado Fortuna (Salone d’Onore in Triennale Milano alle 18.30). Antonio Scurati conversa con Giuseppe Antonelli dell’atto conclusivo della sua monumentale trilogia M. nel corso dell’incontro La parabola del potere (Sala Grande del Teatro Franco Parenti alle ore 20).



Non mancheranno gli appuntamenti dedicati ai grandi autori del Novecento: alle 17 in Fondazione AEM, Cieli di primavera. Viaggio nel mondo di Alda Merini. Un percorso di vita e di poesia della “poetessa della gioia”, con Ave Comin e Patrizia Cirulli. Alle 20.30 all’Auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare si ricorda invece Pier Paolo Pasolini per i 50 anni della morte, con Claudio Agostoni, Bruno Zanzottera, Danilo De Biasio e Riccardo Burgazzi. Continuano anche i tributi a Stefano Benni, Cioccolato e pane, alle 18 alla Biblioteca Tibaldi, con letture con i volontari e le volontarie del Patto di Milano per la lettura per ricordare lo scrittore scomparso recentemente.



Nel solco del tema dell’anno, intrecciando giornalismo, saggistica e geopolitica: alle 12 in Casa EMERGENCY, La guerra che resta – L’eredità tossica dei conflitti nelle inchieste del Premio Inge Feltrinelli. Tre storie che ci ricordano come il giornalismo d’inchiesta possa ancora essere un gesto di testimonianza e resistenza. Con Laura Silvia Battaglia al-Jalal e Michela Paschetto, modera Sabato Angieri. Sempre alle 12 al Piccolo Teatro Grassi, Le parole: catene o strumenti di libertà: Gianrico Carofiglio, in dialogo con Alice Valeria Oliveri, riflette su come nella società contemporanea il potere politico le pieghi e le distorca per costruire propaganda e manipolare il pensiero collettivo. Alle 16 in Sala Viscontea al Castello Sforzesco, Fiction o realtà? La crisi della democrazia americana. Ferruccio de Bortoli, Edgardo Bruti Liberati e Gianni Cuperlo, condotti da Stefano Passigli, presentano Da noi non può succedere, un grande romanzo del Premio Nobel Sinclair Lewis che anticipava, già al tempo di Roosevelt, le debolezze della democrazia americana e prevedeva l’avvento di Trump. Alle 17 in Sala Weil Weiss al Castello Sforzesco, La guerra è merda, l’incontro con Jacques Charmelot in dialogo con Beppe Severgnini: a partire dalla sua esperienza di giornalista di guerra e dai racconti del padre durante la Prima Guerra mondiale, l’autore entra in profondità nella realtà e nelle implicazioni dei conflitti, svelando il sistema corrotto di potere che in nome del profitto sta infiammando il mondo. Alle 16.30 a Palazzo Clerici, Alessandro Colombo e Liliana Faccioli Pintozzi, in collaborazione con ISPI, indagano la crisi profonda che destabilizza l’Occidente, mettendolo in relazione con i conflitti, le incertezze geopolitiche e le difficoltà economiche chiedendosi se è ancora possibile immaginare un ordine fondato sul dialogo e regole comuni (Occidente in bilico. Pace, guerra e crisi delle democrazie | Il suicidio della pace).



Tra i tantissimi incontri nelle librerie e negli spazi culturali cittadini: alle 18 alla Libreria Verso, Tokyo Twist – Una festa per The Passenger Tokyo, con Matteo Bordone e Francesca Scotti, con la moderazione di Marco Agosta, per esplorare Tokyo tra il fascino e le contraddizioni che affiorano sempre più in superficie. Ore 19, Studio LibriBianchi: Jukebooks, una nuova figura di LibrAIo, la presentazione del Jukebooks creato da Giangiacomo Schiavi per La Valle dei Libri: un incredibile strumento educativo, che svolge la funzione di un libraio, o meglio di un LibrAIo, per promuove una cultura più fruibile e più giovane attraverso un software e l’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Se ne parla con Lanfranco Vaccari, Lorenzo Perrone e Simona Perrone.



BOOKCITY UNIVERSITÀ



La giornata di BookCity Università inizia alle 10.30 all’Università degli Studi di Milano-Bicocca con Disegnare la città: flânerie in Bicocca con Michela Bresciani e Stefan Davidovici: un’esperienza che al passeggiare lento tipico della flânerie affianca la pratica del disegno come strumento per riconoscere e osservare gli elementi che costituiscono la città. Alle 12, all’Accademia di Belle Arti di Brera, Il Toro di Osborne, l’incontro con Maurizio Montagna, Lorenzo Braca, Cosmo Laera e Domenico Quaranta dedicato alla silhouette così profondamente radicata nel nostro immaginario da essere diventata un oggetto vernacolare nella fotografia. Si prosegue al Conservatorio di Musica Giuseppe Verdi, con i due appuntamenti, alle 17 e alle 18 dedicati a Il potere della musica. La musica del potere animati da Luca Ciammarughi, Andrea Carcano, Anna Soudakova Roccia e Carlo Galante. A chiudere la giornata, a partire dalle 20, la maratona concertistica SHOW…stakovic con gli allievi di pianoforte introdotti da Luca Schieppati: un percorso nella musica di Dmitrij Šostakovič, messa in costellazione con quella degli autori coevi, ognuno in diversa relazione con il potere.



BOOKCITY PER IL SOCIALE



Nell’ambito di BookCity per il Sociale, al Teatro Puntozero del carcere Minorile Cesare Beccaria, alle 17, Sogni e libertà negli istituti penali minorili, un incontro sul potere generativo delle idee e il ruolo delle pratiche teatrali negli Istituti Penali per Minorenni e la presentazione del laboratorio teatrale di Puntozero nell’Istituto Penale Minorile Cesare Beccaria di Milano, primo teatro in Europa aperto al pubblico all’interno di un carcere. All’Avvocatura Comunale di Milano, alle 11, L’autoreclusione rinchiude, le parole riaprono. Il racconto delle emozioni dà voce a chi non si arrende preparando la sua rinascita sociale, sul tema “Il potere delle idee”, tema cardine per chi vuole ricominciare, con i corsisti del progetto LLM detenuti nella casa di reclusione di Opera o ex detenuti Barbara Rossi, Mariangela Giusti, Martino Menghi, Marilisa Dulbecco, Camilla Savaré e Stefano Natoli, e letture di Anna Nicoli; Parole in libertà, la presentazione con reading del nuovo Calendario e Antologia Poetica realizzati con i testi delle persone detenute che frequentano il Laboratorio di Lettura e Scrittura Creativa presso la casa di reclusione di Milano Opera. Nella sede dell’Associazione Bambini senza sbarre, Sognare dietro le sbarre (ore 14.30), una nuova lettura e interpretazione della realtà femminile fuori e dietro le sbarre con Lella Ravasi Bellocchio, Lia Sacerdote e Giangiacomo Schiavi. All’Istituto Neurologico “Carlo Besta” la presentazione de Le fiabe di zia Titta, una raccolta di racconti per bambini che unisce fantasia, educazione e valori affettivi, con Silvia Petrosino, e un incontro sulla Scrittura terapeutica per sciogliere i nodi attraverso la scrittura con Benedetta Rutigliano, Sonia Scarpante, Alessandra Giorgetti, Barbara Maduli e Alessandra Telesca.



BOOKCITY MILANO ANCHE IN LOMBARDIA



Questi e molti altri incontri in programma per la giornata di venerdì 14 novembre, anche nelle altre

sei città lombarde che partecipano a BCM25: Como, Cremona, Lodi, Monza, Pavia e da quest’anno

anche Sondrio. Tutti gli incontri sono gratuiti, su ingresso libero, salvo diverse indicazioni. Il

programma completo è disponibile sul sito della manifestazione www.bookcitymilano.it.



BookCity Milano 2025 è sostenuta da Intesa Sanpaolo (main partner), con la collaborazione di Camera di Commercio Milano Monza Brianza Lodi. Partecipano inoltre Eni, Recordati, Intesa Sanpaolo Protezione, Galleria Campari, Fondazione Amplifon, Pirelli, Fondazione Fiera Milano, Fondazione Gruppo San Donato, Burgo Group, Federazione Carta e Grafica, Grafica Veneta, Messaggerie Libri, Enel, SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, Fondazione AEM. Sono media partner dell’edizione 2025 di BookCity Milano: Corriere della Sera, Gruppo Mondadori, Rai Radio3, Rai Pubblica utilità, Feltrinelli Librerie, Giornale della Libreria, ilLibraio.it.