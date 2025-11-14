Mattarella a Berlino per la “Giornata del Lutto nazionale” e la cerimonia del Premio dei Presidenti

(mi-lorenteggio.com) Roma, 14 novembre 2025 – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà in visita a Berlino dal 15 al 16 novembre dove, insieme al Presidente della Repubblica Federale di Germania, Frank-Walter Steinmeier, interverrà alla cerimonia del “Premio dei Presidenti per la cooperazione comunale tra Italia e Germania”, sabato 15, e alla “Giornata del lutto nazionale”, domenica 16. Di seguito il programma con gli appuntamenti delle due giornate.

Premio dei Presidenti. Sabato 15 novembre, Mattarella sarà ricevuto nel pomeriggio da Steinmeier a Palazzo Bellevue, residenza ufficiale del Presidente Federale di Germania. I due Presidenti, nell’ambito della cerimonia di consegna del Premio dei Presidenti, premieranno i vincitori di questa edizione.

Assegnato nel 2021 e nel 2023, il riconoscimento è stato istituito nel 2020 ad opera degli stessi Mattarella e Steinmeier, per valorizzare e sostenere lo sviluppo di forme innovative di gemellaggio; vede premiate le città e i Comuni tedeschi e italiani uniti da accordi di gemellaggio o di partenariato che presentano progetti volti a promuovere prospettive condivise attraverso gli scambi reciproci, in particolare nei settori Giovani e Dialogo intergenerazionale, Impegno civico, Europa e Cultura della memoria, Sostenibilità e Coesione sociale.

Prima della consegna dei Premi, entrambi i Presidenti pronunceranno un discorso.

“Giornata del lutto nazionale”. Domenica 16 novembre, il Presidente Mattarella sarà al Palazzo del Reichstag, sede del Parlamento tedesco, per partecipare, insieme al Presidente Federale, alla cerimonia della “Giornata del lutto nazionale”, a 80 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale.

Durante la commemorazione, prevista nel primo pomeriggio, il Capo dello Stato terrà un discorso dinanzi ai massimi rappresentanti degli organi costituzionali della Germania.

Prima del suo arrivo al Reichstag, nella tarda mattinata, Mattarella deporrà una corona di fiori al Monumento della Nuova Guardia di Berlino.