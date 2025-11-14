Self accettazione negli ospedali di Rho e Garbagnate: per semplificare l’accesso e risparmiare tempo

Di
Redazione
-
0
16

(mi-lorenteggio.com) Garbagnate Milanese, 14 novembre 2025 – Vuoi fare l’accettazione velocemente, o pagare il ticket, evitando le code agli sportelli del Cup? In ASST Rhodense è possibile grazie al sistema di self-accettazione, che consente ai cittadini di completare autonomamente le proprie attività. Questa nuova modalità è stata attivata come parte di un progetto di digitalizzazione dei servizi sanitari e si propone di semplificare l’accesso alle cure, risparmiando tempo e riducendo le attese.

Il cittadino può recarsi direttamente ai totem presenti all’ingresso degli ospedali di Rho e Garbagnate dove seguendo le istruzioni del terminale procederà con il self chek in. Per le attività ambulatoriali già prenotate al cup basterà inquadrare il codice a barre della prenotazione, o inserire la propria tessera sanitaria, se previsto effettuare il pagamento e ritirare il biglietto. Per le prenotazioni effettuate tramite Call Center Regionale, Farmacie, App, o altro, bisognerà ritirare il biglietto dal totem, con numero progressivo, sul quale sarà specificata la sede dell’ambulatorio dove recarsi. Questa modalità consente di migliorare l’efficienza e la puntualità degli appuntamenti.

Semplificare l’accesso ai servizi sanitari è importante, soprattutto in una Regione come la nostra dove si hanno ritmi veloci dettati da lavoro e impegni vari  – dichiara il Direttore Generale, Marco Bosio – Un servizio innovativo, intuitivo e veloce che agevola i cittadini e migliora la qualità dei tempi di attesa prima di una visita. Anche nei piccoli gesti ci si prende cura dei nostri pazienti”.  

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui