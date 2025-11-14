Self accettazione negli ospedali di Rho e Garbagnate: per semplificare l’accesso e risparmiare tempo

(mi-lorenteggio.com) Garbagnate Milanese, 14 novembre 2025 – Vuoi fare l’accettazione velocemente, o pagare il ticket, evitando le code agli sportelli del Cup? In ASST Rhodense è possibile grazie al sistema di self-accettazione, che consente ai cittadini di completare autonomamente le proprie attività. Questa nuova modalità è stata attivata come parte di un progetto di digitalizzazione dei servizi sanitari e si propone di semplificare l’accesso alle cure, risparmiando tempo e riducendo le attese.

Il cittadino può recarsi direttamente ai totem presenti all’ingresso degli ospedali di Rho e Garbagnate dove seguendo le istruzioni del terminale procederà con il self chek in. Per le attività ambulatoriali già prenotate al cup basterà inquadrare il codice a barre della prenotazione, o inserire la propria tessera sanitaria, se previsto effettuare il pagamento e ritirare il biglietto. Per le prenotazioni effettuate tramite Call Center Regionale, Farmacie, App, o altro, bisognerà ritirare il biglietto dal totem, con numero progressivo, sul quale sarà specificata la sede dell’ambulatorio dove recarsi. Questa modalità consente di migliorare l’efficienza e la puntualità degli appuntamenti.

“Semplificare l’accesso ai servizi sanitari è importante, soprattutto in una Regione come la nostra dove si hanno ritmi veloci dettati da lavoro e impegni vari – dichiara il Direttore Generale, Marco Bosio – Un servizio innovativo, intuitivo e veloce che agevola i cittadini e migliora la qualità dei tempi di attesa prima di una visita. Anche nei piccoli gesti ci si prende cura dei nostri pazienti”.