(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 novembre 2025 – Oggi è stato sottoscritto il Protocollo di Legalità relativo all’Opera strategica e prioritaria “ Prolungamento della Linea Metropolitana tratta Bisceglie – Baggio – Olmi – Valsesia ” tra il Prefetto di Milano, il Prefetto di Monza e della Brianza, il Comune di Milano, che funge da committente, e MM S.p.a. in qualità di stazione appaltante.

L’Accordo ha ad oggetto la realizzazione del prolungamento della linea M1 della Metropolitana di Milano a servizio dei quartieri cittadini di Baggio, Olmi e Valsesia con possibilità di sviluppo dei lavori in via opzionale in direzione nord, dall’attuale stazione di Sesto FS fino a Monza.

Il Protocollo prevede un articolato regime di controlli antimafia per tutti i soggetti che – a qualunque titolo – interverranno nella realizzazione dell’Opera e la istituzione di una banca-dati informatica che raccoglierà le informazioni concernenti le imprese in filiera (c.d. “Anagrafe degli esecutori”) e le attività in corso nel cantiere (c.d. “Settimanale di cantiere o sub-cantiere”).

Alla banca dati accederanno le Forze di Polizia e la DIA per acquisire tempestivamente ogni elemento utile al contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, assicurando attuazione concreta ai principi di legalità e di libera e leale concorrenza fra gli operatori economici.

In considerazione dell’estensione dell’Opera al di fuori del territorio metropolitano milanese, hanno sottoscritto per adesione tutti gli Enti finanziatori del progetto, quali in particolare la Regione Lombardia, la Città Metropolitana di Milano e i Comuni di Monza e di Sesto San Giovanni.

Una particolare attenzione sarà dedicata anche alle modalità di assunzione della manodopera e sulla definizione di procedure di reclutamento che garantiscano la massima trasparenza, attraverso la costituzione presso le Prefetture interessate di un “Tavolo di monitoraggio dei flussi di manodopera” e a tal fine l’Accordo in questione è stato sottoscritto anche dall’ Ispettorato d’Area Metropolitana di Milano e delle Organizzazioni Sindacali di categoria FILLEA-CGIL, FILCA CISL, FENEAL-UIL territorialmente competenti.

