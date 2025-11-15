BOOK CITY MILANO: DE MONTEL TERME MILANO PRESENTA “UN ANNO PER VOLERSI BENE” DI VIRA CARBONE E MARZIA VALITUTTI CARBONE

Dodici mesi di consigli per prendersi cura di sé nell’oasi del benessere per eccellenza della città

(mi-lorenteggio.com) Milano, 15 novembre 2025 – domenica 16 novembre, in occasione di Book City Milano, De Montel Terme Milano ospita la prima presentazione dell’ultimo libro di Vira Carbone e Marzia Valitutti Carbone “Un anno per volersi bene”, edito da Rai Libri.

Dopo anni alla guida di “Buongiorno Benessere”, Vira Carbone – insieme a Marzia Valitutti

Carbone – trasforma in libro tutta l’esperienza e il sapere frutto di un costante scambio con

medici, nutrizionisti e psicologi ospiti della sua trasmissione.

La presenza, in ogni capitolo, delle voci degli esperti lo rende uno strumento pratico e al

tempo stesso rigoroso.

Più che un manuale, è un invito concreto e accessibile a prendersi cura di sé ogni giorno, per

costruire una vita più sana, consapevole e gentile.

Nella sala dell’Artiere, spazio polifunzionale che De Montel Terme Milano ha voluto

connotare come hub dedicato agli eventi culturali e sociali e aperto alla città, l’autrice

incontrerà il pubblico insieme al prof. Samir Sukkar, specialista in nutrizione e che ha

contribuito alle pagine del libro.

Strutturato in dodici capitoli, uno per ogni mese dell’anno, il volume accompagna le lettrici e

i lettori in un percorso graduale e stagionale all’insegna di alimentazione equilibrata,

movimento dolce, benessere emotivo e piccole routine quotidiane. Dai consigli detox di

gennaio alla rinascita interiore in primavera, fino alla ricarica mentale dell’estate e alla

centratura dell’autunno, ogni mese diventa un’occasione per ritrovare energia e armonia.

De Montel Terme Milano

Ingresso di via Fetonte 22

Ore 18:00

L’ingresso è libero su registrazione all’ingresso

www.demontel.it

Vira Carbone

è giornalista professionista e conduttrice televisiva. È ideatrice, autrice e conduttrice dei programmi televisivi di Rai 1 “Buongiorno Benessere” e “La vita è meravigliosa”. Per cinque anni è stata inviata di “Porta a Porta” di Bruno Vespa. Per Rai Libri ha pubblicato: La bellezza a fior di pelle (2015), Bellezza da bere (2016), Il tuo corpo t parla (2018, con Sara Farnetti e Claudia Manari), Il grande libro della longevità e Il cibo ti cura! (2022 e 2023, con Marzia Valitutti Carbone).

Marzia Valitutti Carbone

è giornalista professionista televisiva. È stata inviata per Sky Tg24, e ha collaborato con diversi programmi Rai, tra cui “Easy Driver”, di cui poi ha condotto la stagione estiva “Easy Driver Racconta”. Attualmente collabora con la trasmissione “I fatti vostri”, dove conduce una rubrica di benessere. Ha collaborato con la testata Il Tirreno, per l’allegato “Sani e belli”, con la testata Le cronache di Salerno e con music.it.

Ha pubblicato Il grande libro della longevità e Il cibo ti cura! scritti insieme a Vira Carbone.



DE MONTEL – TERME MILANO

De Montel – Terme Milano è l’unico e più grande parco termale naturale urbano dell’area milanese, frutto di uno dei più significativi interventi di riqualificazione conservativa della città. Costruite negli anni ’20 dall’architetto Vietti Violi, le ex scuderie sono un gioiello del Liberty italiano. Dopo decenni di abbandono, sono state riportate alla luce grazie a un meticoloso restauro filologico. Le vere terme di Milano – che sorgono in zona San Siro – offrono oltre 16mila metri quadri dedicati al benessere, con percorsi, rituali, saune, trattamenti e aree relax, 10 grandi vasche con acque termali certificate dal Ministero della Salute e un rigoglioso parco immerso nel verde. I massaggi e i trattamenti di De Montel – Terme Milano nascono dall’expertise di Terme di Saturnia, un metodo riconosciuto con tecniche efficaci e protocolli avanzati. De Montel combina tradizione e innovazione, promuovendo un benessere accessibile e sostenibile nel cuore di Milano. De Montel – Terme Milano è gestito dal gruppo Terme & SPA Italia – nato nel 2021 – che riunisce alcuni dei più importanti siti termali e Spa del territorio nazionale grazie all’esperienza sviluppata con l’acquisizione di Terme di Saturnia – icona nel mondo dell’ospitalità e del benessere immersa nella Maremma toscana. Le altre realtà già operanti del gruppo, insieme a Terme di Saturnia e De Montel, sono Monticello The Entertainment SPA e Terme di Chianciano.