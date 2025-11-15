Como, pizzicati tre minorenni a rubare merce tra le corsie del supermercato, denunciati

(mi-lorenteggio.com) Como, 15 novembre 2025 – La Polizia di Stato di Como, ieri mattina, ha denunciato in stato di libertà per furto aggravato in concorso, tre minorenni di 14, 15 e 16 anni, cittadini italiani residenti tra i comuni di Nesso (CO) e Lezzeno (CO), tutti incensurati.

Verso le 11.00 di ieri mattina, una volante è stata indirizzata presso un supermercato di Camerlata, in quanto l’addetto alla sicurezza interna aveva bloccato tre ragazzini che avevano rubato merce per circa 144 euro, oltrepassando le casse pagando esclusivamente una focaccina da pochi centesimi.

Una volta giunti sul posto, i poliziotti hanno preso in consegna i tre ragazzi, dichiaratisi minori di età e assunto le dichiarazioni del responsabile che li aveva osservati e poi fermati.

Infatti dal riassunto, si evince che i tre giovani, una volta fatto ingresso nel supermercato, hanno iniziato a prelevare merce varia dagli scaffali, occultandola in svariati modi, nello zaino di uno dei tre, nelle tasche dei giubbotti e perfino nelle maniche delle felpe che indossavano, presentando poi alla cassa, una focaccina da pochi centesimi.

Portati in Questura e identificati con più contezza, sono risultati incensurati ed avere rispettivamente 14, 15 e 16 anni, quindi, dopo aver informato i genitori di venire a riprendersi i figli, i tre sono stati denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Milano per furto aggravato in concorso.

La merce è stata riconsegnata alla proprietà del supermercato, così come i tre ragazzini alle loro rispettive famiglie.