Como, sbarcati in Italia con lo scopo di commettere reati, pizzicati a rubare cosmetici per 720 euro al supermercato. Arrestati

(mi-lorenteggio.com) Como, 15 novembre 2025 – La Polizia di Stato di Como, ieri mattina, ha arrestato per furto aggravato in concorso due cittadini georgiani rispettivamente di 31 e 47 anni, senza fissa dimora e irregolari sul territorio, entrambi sarebbero entrati in Italia da solo due mesi e mentre il 47enne risulta ancora incensurato, il 31enne ha già collezionato una moltitudine di denunce per furto.

Verso le 13.00 di ieri, una volante è stata mandata presso un supermercato di Camerlata in quanto la guardia di sicurezza aveva bloccato i due georgiani, dopo averli sorpresi a rubare merce per 720 euro.

Una volta giunti sul posto, i poliziotti hanno preso in consegna i due soggetti e raccolto le dichiarazioni della guardia di sicurezza. Dal racconto è emerso che i due, una volta fatto ingresso nel supermercato, hanno iniziato a razziare una grande quantità di prodotti cosmetici, stick di correttori per il viso, occultandoli tra le borse, le tasche e le felpe che indossavano, guadagnando le casse con in pagamento soltanto un casco di banane.

Portati in Questura è emerso che entrambi erano sbarcati in Italia da solo poche settimane e che il 31enne, nel frattempo, era stato più volte denunciato per analoghi reati.

Costatata l’irregolarità sul territorio, i precedenti di polizia, l’entità del reato, i due georgiani, dopo l’assunzione della denuncia da parte della proprietà, sono stati arrestati per furto aggravato in concorso e su disposizioni del P.M. di turno, associati alla Casa Circondariale di Como in attesa del processo per direttissima che si celebrerà questa mattina alle 11.00.

A prescindere dall’esito del giudizio, sono già al lavoro i poliziotti dell’Ufficio Immigrazione per poter definire con incisività la loro posizione amministrativa.