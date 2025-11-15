Doposcuola, per battere la povertà educativa

Giovedì 20 novembre 2025, ore 9.30

Caritas Ambrosiana, via San Bernardino 4, Milano

Giovedì 20 novembre, Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, Caritas Ambrosiana organizza, nella sua sede milanese, il seminario Il doposcuola e il contrasto alla povertà educativa (vedi programma, per iscrizioni https://forms.gle/wBmGiAS5b5BF4XWH6).

Sarà l’occasione per presentare e discutere i risultati dell’indagine 2024-2025 sui doposcuola attivi in diocesi, condotta tramite questionari cui hanno risposto 165 doposcuola distribuiti nelle 7 zone pastorali (sui circa 250 di cui Caritas ha notizia) e frequentati da oltre 7.500 bambini e ragazzi.

L’indagine si è svolta in continuità con quelle avviate da Caritas Ambrosiana a partire dal 2010 e raccoglie dati sulla distribuzione territoriale, sul profilo dei ragazzi e dei volontari, sulle attività svolte, sui modelli organizzativi e sulle collaborazioni in rete, evidenziando tendenze di crescita, innovazione e rafforzamento delle competenze professionali e volontarie.

I risultati mostrano come i doposcuola siano in grado di rispondere in maniera sempre più qualificata ai bisogni di minori, famiglie e comunità scolastiche.