 Le PMI ponte tra scuola e lavoro: nasce la borsa di studio “Lanfranco Temporiti”

Un’iniziativa che celebra il legame tra territorio, formazione e imprenditorialità, valorizzando il talento giovanile e la memoria di un imprenditore lungimirante.

(mi-lorenteggio.com) Mesero, 15 novembre 2025 – Si è svolto ieri, presso la sede dell’azienda associata A.P.I. Temporiti Srl di Mesero, l’evento di lancio della borsa di studio “Lanfranco Temporiti”, dedicata agli studenti meritevoli degli istituti superiori del territorio. L’iniziativa nasce per onorare la figura di Lanfranco Temporiti, fondatore dell’azienda e imprenditore profondamente radicato nella comunità locale, che ha sempre creduto nel valore della formazione, della crescita professionale e nel ruolo di sostegno al territorio e alla responsabilità sociale dell’impresa.

«La borsa di studio, promossa in collaborazione con A.P.I. Associazione Piccole e Medie Industrie, nasce per offrire ai giovani un’opportunità concreta per valorizzare il proprio percorso formativo e avvicinarsi al mondo produttivo. Per noi – spiegano Stefania e Massimiliano Temporiti, titolari della Temporiti – è un modo per continuare a trasmettere i valori che papà Lanfranco ha incarnato: passione, dedizione, rispetto per il lavoro e fiducia nei giovani. Crediamo che le PMI siano luoghi dove il sapere si trasforma in fare e dove i giovani possono trovare spazio per crescere. In azienda, ogni giorno, lavoriamo per promuovere una cultura industriale fondata su competenza, attenzione al cliente e responsabilità. L’iniziativa si inserisce in un più ampio impegno legato alla sostenibilità sociale, con l’obiettivo di generare impatto positivo e duraturo nella comunità».

All’incontro hanno partecipato Davide Garavaglia, Sindaco del Comune di Mesero, Luciana Ciceri, Presidente A.P.I., Stefano Valvason, Direttore Generale A.P.I., insieme ai dirigenti scolastici Carmela Pisani dell’IIS “Alessandrini Mainardi” di Vittuone, Michele Raffaeli dell’IIS “E. Alessandrini” di Abbiategrasso e Lucia Mairani e Silvia Macrì,referentiper l’orientamento in uscita dell’IIS “Antonio Bernocchi” di Legnano.

«Oggi Temporiti Srl è diventata un’aula non convenzionale, dove il sapere scolastico incontra il fare. Le PMI hanno storie straordinarie, fatte di persone, radicamento territoriale, ingegno e resilienza: è importante valorizzarle. Iniziative come questa borsa di studio mostrano quanto sia strategico aprirsi al racconto, condividere valori e creare connessioni per favorire l’engagement. La presenza congiunta di istituzioni, scuola e impresa non è casuale e dimostra che il valore sistemico nasce dalla collaborazione e dalla capacità di costruire visioni condivise. Oggi più che mai in un’azienda giunta alla terza generazione di imprenditori» – ha evidenziato Stefano Valvason, Direttore Generale A.P.I.

«L’evento si inserisce nel progetto di A.P.I. “Anche io lavoro in una PMI” e rappresenta un’occasione preziosa di dialogo per costruire un ponte concreto tra formazione e futuro professionale e imprenditoriale favorendo una didattica orientata alle competenze e alla realtà produttiva – ha dichiarato Luciana Ciceri, Presidente di A.P.I. –. La borsa di studio “Lanfranco Temporiti” ci trasmette un messaggio importante: credere nelle proprie capacità, scoprire il valore del lavoro e quanto l’impegno possa aprire strade reali nel tessuto industriale locale. La decisione di Stefania e Massimiliano Temporiti di coinvolgere tre istituti scolastici racconta l’anima delle PMI associate, fatte di apertura, responsabilità sociale e volontà di generare opportunità per i giovani del territorio».

Per ulteriori informazioni:

Ufficio Stampa A.P.I.

email: stampa@apmi.it

Temporiti Srl, fondata nel 1965 con il nome di “Temporiti Lanfranco officina elettromeccanica” è un’azienda specializzata nella progettazione e produzione di freni e apparecchiature elettromeccaniche per il settore del sollevamento industriale, con una forte vocazione all’innovazione e alla qualità costruttiva. Oggi opera in due stabilimenti di 1500 mq, dove si svolgono le lavorazioni meccaniche, l’assemblaggio dei prodotti e la produzione delle componenti elettriche ed elettroniche. Un processo integrato che consente all’azienda di offrire soluzioni affidabili, performanti e su misura per le esigenze del mercato. Un percorso industriale “made in Mesero” che unisce tradizione e tecnologia, e che continua a crescere nel segno della passione, della continuità e dell’eccellenza.

A.P.I. Associazione Piccole e Medie Industrie, nata nel 1946, è il punto di riferimento per le PMI in Lombardia. Oggi il sistema A.P.I. conta quasi 2.000 imprese per circa 39.500 addetti, distribuite in tutti gli ambiti produttivi dal metalmeccanico all’edile, dal chimico al plastico, dal tessile al grafico e cartotecnico, ai servizi alla produzione, oltre alla sede di Milano si avvale di distretti per stare più vicino alle imprese sui territori, Monza – Brianza, Sud Ovest di Milano, Lodi, Pavia e Bergamo. Tutela, Efficienza, Sviluppo, Innovazione, Sostenibilità, Networking sono le aree strategiche di A.P.I. per garantire alle imprese di entrare a far parte di una community di imprenditori che guardano avanti per lo sviluppo delle PMI.

Istituto di Istruzione Superiore “Alessandrini Mainardi” – Vittuone. L’Istituto nasce nel 2012 dall’unione tra l’IIS Vittuone e l’Ipsia Mainardi di Corbetta, ereditando la tradizione tecnica dell’ITIS Alessandrini, attivo dal 1990. Offre percorsi in elettronica, telecomunicazioni, informatica e liceo scientifico tecnologico, con forte orientamento all’innovazione e al mondo produttivo. Situato nell’area del Magentino, collabora con imprese locali e realtà tecnologiche nazionali, rispondendo alla crescente domanda di personale tecnico qualificato. Con circa 800 studenti, è oggi un polo formativo dinamico e in espansione.

Istituto di Istruzione Superiore “Emilio Alessandrini” – Abbiategrasso. Nel 2000 nasce l’Istituto di Istruzione Superiore “Emilio Alessandrini”, che integra l’Istituto Professionale “Elia Lombardini”. Questa unione amplia l’offerta formativa, rendendo la scuola un polo educativo completo e innovativo. Dal 2010 l’IP propone i corsi in Servizi Commerciali e Servizi Socio-sanitari, oggi centrali per la formazione professionale. Con la riforma del 2017, gli istituti professionali diventano scuole territoriali dell’innovazione. L’indirizzo commerciale si è evoluto nell’articolazione Web Community, attiva dal 2021. Il corso socio-sanitario prepara figure qualificate per il settore assistenziale. Il settore tecnologico offre Meccanica-Meccatronica ed Elettronica-Elettrotecnica, con potenziamento in IOT. Il Liceo Scientifico Scienze Applicate è arricchito dal progetto sportivo attivo dal 2015. Dal 2025 è avviato anche il potenziamento linguistico in inglese.

L’Istituto Alessandrini è oggi un riferimento per la formazione tecnica, professionale e liceale.

Istituto di Istruzione Superiore “Antonio Bernocchi” – Legnano. L’Istituto, con una lunga tradizione tecnica e professionale, è situato nel cuore dell’Alto Milanese, uno dei distretti industriali più avanzati d’Italia. Propone percorsi professionali e tecnici in meccanica, meccatronica ed energia, elettronica, informatica e telecomunicazioni, moda, liceo scientifico opzione Scienze Applicate.

Gli indirizzi dell’Istituto tecnico meccatronica e informatica e del liceo scientifico offrono anche la possibilità di percorsi quadriennali.

In particolare, i corsi meccatronica e telecomunicazioni offrono la possibilità della filiera 4 + 2.

Forte di cinque plessi e laboratori all’avanguardia, collabora attivamente con imprese del territorio e centri di ricerca, offrendo anche un corso IFTS ad indirizzo meccatronica e progetti in rete.

Con oltre 1.700 studenti, è oggi un centro educativo innovativo e radicato nella realtà produttiva locale.

