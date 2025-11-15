TARI 2025. BOLLETTINI IN ARRIVO PER 712MILA UTENTI 

(mi-lorenteggio.com) Milano, 15 novembre 2025 – Sono oltre 712mila i bollettini Tari in arrivo in questi giorni nelle cassette postali o digitali delle cittadine e dei cittadini milanesi. Gli avvisi riguardano il saldo della tassa rifiuti 2025, in scadenza il 5 dicembre.



Per 221mila utenti privi di indirizzo di posta elettronica, sia ordinaria sia Pec, il Comune di Milano ha disposto la consegna dell’avviso in formato cartaceo, per posta ordinaria, a partire dallo scorso 23 ottobre. Gli utenti non digitali a Milano rappresentano ancora il 30% del totale, ma sono in costante diminuzione (lo scorso anno erano 257mila), mentre oltre 31mila contribuenti si sono aggiunti, rispetto all’anno scorso, alla platea di chi sceglie l’invio digitale: sono oltre 491mila e, oltre che l’avviso via mail, possono consultare il bollettino e procedere al pagamento dal proprio Fascicolo del Cittadino, attraverso Cie o Spid, sia sul portale web del Comune di Milano sia attraverso l’app per smartphone.



Il bollettino inviato in questi giorni è il secondo ricevuto da ogni utente quest’anno. Il primo, recapitato la scorsa primavera, riguardava l’acconto, da versare entro il 10 luglio con la facoltà di optare per un pagamento in unica soluzione a fine anno. Circa il 50% degli utenti ha scelto questa seconda opzione e troverà sul bollettino in arrivo l’importo complessivo della Tari da versare per quest’anno.