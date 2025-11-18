AUTONOMIA, CECCHETTI (LEGA): “CON LE PRE-INTESE PARTE IL CAMBIAMENTO. LA LOMBARDIA È PRONTA: PIÙ COMPETENZE PER DARE PIÙ SERVIZI AI CITTADINI”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 18 novembre 2025 – “La firma delle pre-intese tra Veneto e Stato segna un passaggio fondamentale anche per la Lombardia, che da anni chiede più autonomia per poter offrire servizi migliori, più rapidi e più vicini ai cittadini. Questo non è un traguardo per qualcuno, ma un’opportunità per tutti: quando le Regioni funzionano meglio, cresce l’intero Paese. La Lombardia è pronta, ha già dimostrato di saper gestire competenze strategiche e oggi può fare un ulteriore salto di qualità.

Autonomia significa efficienza, responsabilità e meritocrazia. Significa eliminare sprechi e burocrazia, rendere più moderne le nostre politiche su scuola, lavoro, formazione, infrastrutture e innovazione. Basta con i no ideologici della sinistra che rallentano il Paese: i cittadini chiedono risposte, non scuse.

Oggi si apre una fase nuova. La Lombardia farà la sua parte, come sempre, per rendere l’Italia più forte e competitiva.”

Nel pomeriggio sarà il turno della Lombardia con la firma tra il ministro e il governatore Attilio Fontana.

Lo dichiara Fabrizio Cecchetti, Deputato lombardo della Lega, Segretario dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati.

