LEGIONELLA: NEGRI (PD), “CASI SI RIPETONO ANCHE NEL SUD OVEST MILANESE, MANCANO INFORMAZIONI E PREVENZIONE”

Annuncia interrogazione all’assessore Bertolaso

(mi-lorenteggio.com) Milano, 18 novembre 2025 – Il problema della legionella non riguarda solo gli alloggi del quartiere San Siro di Milano, casi di infezione si sono verificati nelle ultime settimane nel sud ovest milanese, ad esempio a Cesano Boscone, già colpita lo scorso anno. Su questo interviene il consigliere regionale del Pd Simone Negri: “Mi risulta una grave mancanza di informazioni alla cittadinanza e anche alle istituzioni locali da parte dell’Ats, ed è la stessa situazione in cui ci siamo trovati un anno fa, dopo, peraltro, l’emersione di un cluster nella zona. Da allora chiediamo che venga rafforzata la prevenzione, soprattutto per i soggetti più fragili, anche perché, proprio grazie a un nostro accesso agli atti, era emerso un significativo numero di casi manifestatisi nei mesi invernali, contrariamente a quanto normalmente accade. Presenterò a breve una interrogazione all’assessore Bertolaso per fare chiarezza su quanto sta accadendo e su cosa sta facendo a riguardo la Regione”, conclude l’esponente pd.