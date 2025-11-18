Mattarella a Lucca per l’apertura dell’anno accademico all’IMT

(mi-lorenteggio.com) Roma, 18 novembre 2025 – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è intervenuto all’inaugurazione dell’Anno Accademico 2025/2026 della Scuola IMT Alti Studi di Lucca. In occasione dell’evento è stato conferito il dottorato di ricerca Honoris Causa a Sabino Cassese, Professore emerito della Scuola normale superiore di Pisa e Giudice emerito della Corte costituzionale.

La cerimonia, che si è tenuta nella chiesa di San Francesco, si è aperta con i saluti istituzionali di Massimo Marsili, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e di Marcello Pierucci, Presidente della Provincia di Lucca, cui si sono aggiunti quelli di Mario Pardini, Sindaco del Comune di Lucca e di Eugenio Giani, Presidente della Regione Toscana.

Successivamente, Lorenzo Casini, Rettore della Scuola IMT Alti Studi di Lucca, ha svolto la prolusione e dichiarato aperto l’Anno Accademico.

A seguire Marta Cartabia, Professoressa di diritto costituzionale e pubblico dell’Università Bocconi di Milano e Presidente emerita della Corte costituzionale, ha pronunciato la laudatio.

Il Professore Sabino Cassese ha, quindi, tenuto la lectio magistralis dal titolo “L’Italia Repubblicana: il patrimonio della sua storia”.

L’inaugurazione si è conclusa con il conferimento del Dottorato di ricerca Honoris causa in “Cultural systems” al Professore Cassese da parte del Rettore Casini.

Il Conservatorio di Musica “Luigi Boccherini” ha accompagnato la chiusura della manifestazione con l’esecuzione del brano musicale “Nessun dorma” di Giacomo Puccini.