Crisi industriale Freudenberg. Scurati (Lega): “Regione pronta ad attivare il tavolo di crisi. Giovedì in Commissione audiremo azienda e sindacati”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 18 novembre 2025 – “Con la mozione bipartisan approvata oggi abbiamo chiesto alla Giunta di attivare immediatamente un tavolo di crisi per il caso Freudenberg di Rho, coinvolgendo azienda, sindacati, Comune e tutti i soggetti interessati. È prioritario fare tutto il possibile per evitare la chiusura dello stabilimento e tutelare i 42 lavoratori colpiti dalla procedura di licenziamento”.

Lo dichiara Silvia Scurati, consigliere regionale della Lega e vicepresidente della Commissione Attività produttive.

“La Regione – sottolinea Scurati – pur non avendo competenza diretta in materia ha comunque facoltà di coordinare e mediare nei casi di crisi industriali, soprattutto quando si tratta di un settore altamente specializzato come quello della filtrazione industriale. La decisione dell’azienda, arrivata in modo improvviso nonostante assunzioni e investimenti recenti, deve essere approfondita con la massima trasparenza”.

“Per questo – conclude Scurati – la IV Commissione terrà questo giovedì un’audizione dedicata con azienda, sindacati e sindaci del territorio. Saremo vigili e seguiremo passo dopo passo l’evoluzione della vertenza insieme all’Unità regionale crisi aziendali, per difendere lavoro e competenze del sito di Rho”.