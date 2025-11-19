Domani a Desio, Festival PariDiritti: 3 giorni di eventi per bambini e genitori nell’HUB Paripasso

In occasione della “Giornata Internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”

(mi-lorenteggio.com) Desio, 19 novembre 2025 -Ricordare che l’attenzione ai diritti delle bambine e dei bambini è un tema che riguarda tutta la comunità educante e diffondere la cultura del rispetto dell’infanzia: sono questi gli obiettivi del Festival dell’infanzia PariDiritti, 3 giorni di incontri, laboratori, spettacoli e workshop dedicati bambine e bambini, genitori, cittadini ed educatori per sostenere e sensibilizzare sui diritti dell’infanzia. Promosso da Stripes Cooperativa Sociale dal 20 al 22 novembre all’HUB Paripasso di Desio (MB) nella storica Villa Tittoni, il Festival si svolge in occasione della “Giornata Internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza” che si celebra il 20 novembre e si inserisce all’interno del progetto “Paripasso – Per crescere insieme”, selezionato da “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Si parte giovedì 20 novembre (h.16.30) in piazza Conciliazione a Desio con l’evento “Illumina la tua partecipazione!” in presenza del Sindaco Carlo Moscatelli e di Jenny Arienti (Assessore allo Sviluppo economico e istruzione del Comune di Desio): le famiglie e i cittadini sono invitati a ritirare il proprio bracciale luminoso che rappresenta un simbolo di speranza per tutte le bambine e i bambini. A seguire “Diritto a stupirsi”, spettacolo di magia a cura di Magic Lese.

Si prosegue venerdì 21 novembre, in presenza all’interno di Villa Tittoni (via Lampugnani 62, h. 10) e in diretta streaming, con il convegno nazionale “Diritti in rete: educazione, tutela, partecipazione e accessibilità”. Dopo i saluti istituzionali, intervengono Dafne Guida, Michela Brugali e Matteo Brognoli di Stripes Cooperativa Sociale per presentare e illustrare il “Progetto Paripasso: gli HUB occasione per presentare l’infanzia”. Segue l’intervento di Rossella Mancino, psicologa e psicoterapeuta esperta in tutela dell’infanzia e sicurezza dei minori, che presenta “Child Safeguarding Policy, una risposta efficace del privato sociale in potenziali situazioni di rischio e/o pregiudizio”. La CSP è un insieme di linee guida e procedure che un’organizzazione adotta per garantire il proprio impegno per la protezione dei bambini e delle bambine da qualsiasi forma di abuso, maltrattamento, sfruttamento o trascuratezza. Dotarsi di una CSP rappresenta una scelta di visione educativa, culturale e sociale: quella di promuovere ambienti di cura e relazioni basate sul rispetto, la sicurezza e la dignità di ogni minore, a partire dai professionisti dell’educazione, fino a coinvolgere tutti gli attori che ruotano attorno all’infanzia dei bambini e delle bambine.

Il programma della giornata prosegue con Luisa Zecca, professoressa ordinaria presso il Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa” dell’Università di Milano-Bicocca, che con il suo intervento tratterà di accessibilità educativa, per garantire che il sistema educativo accolga tutti gli studenti, con attenzione ai bisogni differenti, alle fragilità, alla diversità linguistica, culturale e di abilità.

Nel pomeriggio sono previsti workshop sul tema dei diritti pensati e dedicati a operatori del mondo dell’infanzia (insegnanti, educatori, coordinatori) e genitori. Alle 16.30 è il momento dello spettacolo teatrale “Giochiamo a fare il mondo, di pace e di lasagne”, tratto dagli scritti di Antonio Catalano e dedicato a famiglie e bambini (2-6 anni). Il Festival PariDiritti continua sabato 22 novembre con un fitto calendario di laboratori tenuti da educatori esperti per esplorare uno a uno i diritti di ogni bambina e bambino.

La partecipazione ai laboratori è gratuita, per alcuni è necessaria la prenotazione. Il programma completo del Festival dell’infanzia PariDiritti è disponibile su https://www.pedagogia.it/stripes/paripasso-per-crescere-insieme/

“Con grande orgoglio e responsabilità, parliamo del Festival PariDiritti, frutto della collaborazione di una nutrita rete di realtà territoriali a livello nazionale. Obiettivo dell’iniziativa è promuovere la cultura dei pari diritti e delle pari opportunità. Paripasso è un cammino condiviso che accompagna bambine, bambini, adolescenti e adulti nella scoperta e nella pratica concreta dei principi fondamentali di uguaglianza, inclusione e rispetto reciproco. Siamo convinti che promuovere il rispetto delle differenze e la parità di diritti non sia soltanto un dovere etico, ma un investimento essenziale per costruire comunità solidali e resilienti” dichiara Dafne Guida Presidente Stripes Cooperativa Sociale. “Attraverso i laboratori, i momenti educativi e il coinvolgimento delle famiglie, lavoriamo per abbattere stereotipi e pregiudizi, affinché ogni bambino possa crescere, possa camminare nel mondo con dignità e libertà, senza barriere. Il progetto Paripasso conferma il nostro impegno a fare della pedagogia uno strumento potente di trasformazione sociale, dove ogni passo è un passo verso un domani più giusto e inclusivo”.

“Il Festival dei Diritti è un evento di grande valore per la nostra comunità, perché pone al centro i diritti, i bisogni e le potenzialità delle nuove generazioni” spiegano il Sindaco Carlo Moscatelli e l’Assessora alle Politiche per l’Infanzia Jenny Arienti. “Queste iniziative rappresentano un’occasione per ribadire che i diritti dei minori non sono un tema astratto, ma un dovere concreto che coinvolge istituzioni, famiglie, scuole e l’intera cittadinanza. E come Amministrazione abbiamo il dovere – ma anche il privilegio – di ascoltarli, di costruire spazi sicuri, di dare voce ai loro desideri e alle loro paure. L’infanzia non è solo un tempo della vita: è la radice di tutto ciò che diventeremo come comunità”.

Il Festival dell’infanzia PariDiritti si svolge in contemporanea anche all’interno degli HUB Paripasso di Bari, Valle Trompia (BS), Castel Volturno (CE), Zagarolo (RM) grazie ai partner di progetto Mama Happy Centro Servizi Famiglie Accoglienti, Cooperativa Fraternità Impronta impresa Sociale SCS Onlus, Associazione Pianoterra ETS e SARC.

Gli HUB Paripasso sono spazi ad alta densità educativa, riconoscibili e facilmente accessibili dove, grazie a équipe multidisciplinari, i bambini trovano un’offerta educativa sperimentale e innovativa e ai genitori è garantito un sostegno individuale e di gruppo. L’obiettivo è intercettare e accogliere nuclei familiari che vivono in situazione di vulnerabilità, spesso invisibili anche agli operatori professionali, in percorsi che permettano a grandi e piccoli di crescere ed imparare insieme. Per questo sono connessi a una rete di servizi territoriali integrati per garantire alle famiglie coinvolte un ascolto a 360°.