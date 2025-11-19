 Il programma completo di Abbiategusto che si terrà sabato 29 e domenica 30 novembre, ad Abbiategrasso: eccellenze da gustare

26° Rassegna Enogastronomica Nazionale 

(mi-lorenteggio.com) Abbiategrasso, 19 novembre 2025 – Ecco il programma di Abbiategusto:

IN FIERA Via Ticino, 70 

Sabato 29 Novembre – L’Eccellenza è in Scena 

Ore 9.30 Cerimonia di Apertura 

Inaugurazione ufficiale della manifestazione, con la presenza di: 

  • Mauro Migliorini, Presidente internazionale delle Città Slow e Vicesindaco di Asolo 
  • Antonio Rusconi, Sindaco di Bellano 
  • Luca Della Bitta, Sindaco di Chiavenna e Coordinatore delle Città Slow Italiane 
  • Pier Giorgio Oliveti, Direttore Generale Internazionale delle Città Slow Italiane 

Apertura degli stands: un viaggio tra le prelibatezze enogastronomiche locali e l’incontro con le eccellenze delle Città Slow. 

Ristorazione : Per tutta la durata dell’evento, un esclusivo punto di ristoro delizierà i visitatori con i piatti della tradizione locale come polenta e bruschitt, trippa, cotechino con lenticchie, ossobuco e nervetti, il tutto accompagnato con l’immancabile polenta in tutte le sue versioni a cura di: Gruppo Alpini e Associazione Gruppo La Cappelletta. 

MONELLI IN CUCINA Laboratori per bambini 

A cura di Kitchen Trainer Silvia Romé 

Sabato: ore 11.00, 15.00, 17.00 – Le pigne dolci (dai 3 anni) 

Domenica: dalle ore 10.00 alla chiusura evento – Laboratorio di panificazione (dai 18 mesi), disponibile materiale gluten free su richiesta. 

IN CITTA’ 

Piazza Marconi 

  • Venerdì 28 Novembre dalle ore 9.00 e per tutta la durata della manifestazione saranno presenti gli stands enogastronomici 

Piazza Castello 

Da Venerdì 28 Novembre dalle ore 10.00 e per tutta la durata della manifestazione stands     enogastronomici a cura dell’associazione TERRE E MANI – 

 Ore 11.30 – apertura punto di ristoro con piatti tipici valtellinesi 

Sabato 29 e domenica 30 Presenza del MERCATO AGRICOLO CONTADINO di ABBIATEGRASSO  

Sabato 29 e domenica 30 – SOTTERRANEI  DEL CASTELLO alle ore 15.00 e alle ore 18.00 apertura della mostra permanente “LA CITTA’, LE PERSONE LA STORIA “a cura di Rotary Club; 

  • enogastronomici a cura dell’associazione Terre e Mani 
  • Ore 11.30: Apertura punto di ristoro con piatti tipici valtellinesi 
  • Sabato 29 e Domenica 30: Mercato Agricolo Contadino di Abbiategrasso e Coldiretti 

DA NON PERDERE 

  • Sabato 29 Ore 20.00Cena di Gala Wagyu & CavialePresso Villa Terzaghi Prenotazioni: villaterzaghi.it – Tel. 351 6286499 – info@villaterzaghi.it 

Sabato 29 Novembre Sotterranei del Castello –  “Percorsi diSaperi e Sapori” 

  • Ore 11.30 – Degustazione guidata con lo chef Gino Verdi: salumi e formaggi lombardi.  
  • Ore 16.30 – Chef Marco Ranzani presenta prodotti e attività dell’Agriturismo Cascina Rosio di Albairate 
  • Ore 18.00 Degustazione di formaggi e vini a cura di Matteo Froma.  

Domenica 30 Novembre Sotterranei del Castello –  “Percorsi diSaperi e Sapori” 

  • Ore 11.30 – Loris Moia presenta “PRODOTTI E STORIA”, del Panificio Moia di Abbiategrasso.  
  • Ore 18.00 –degustazione guidata alla mixology e al mondo dei liquori a cura di Mattia Vita. 

Su prenotazione sul sito abbiategrassodavivere.it 

Iniziative a cura di Proloco Abbiategrasso  

Sabato – 29 Novembre 

  • Ore 15.00 – SALA CONSILIARE Armonie Rinascimentali: L’ingegno di Leonardo Inaugurazione della mostra “Gli strumenti musicali di Leonardo da Vinci e dei Maestri delle arti figurative del Rinascimento Italiano” 

Con la presenza del Maestro Michele Sangineto.  

Mostra visitabile fino all’8 dicembre 2025 presso la ex-Sala Consiliare di Piazza Marconi – 1° Piano. 

  • Ore 17.00 – SALA CONSILIARE  -Evento musicale “CONCERTO AL CASTELLO – Magia in Corte” – Banda La Filarmonica di Abbiategrasso. 

Domenica 30 Novembre 

  • Ore 10.00 – “Intrecci… una rete per non cadere” Progetto sociale per la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne. 
  • Ore 12.30 – “Assaggi di Storia” Pranzo rinascimentale presso Ristorante Kitchen & Coffee. Prenotazioni: Tel. 02 94692464 (ore 9–14) – eventi@prolocoabbiategrasso.it; a seguire spettacolo danzante a cura di Inontrodanza; 
  • Ore 16.15 – CORTILE DEL CASTELLO – Danze antiche di popolo e di corte storiche a cura di Inontrodanza; 
  • Ore 17.00 – SALA CONSILIARE  “ CONCERTO AL CASTELLO – Arie di Corte” , dirige Lorenzo Suardi presenta Paola Garavaglia esegue la Banda Garibaldi. 
  • Ore 18.00 – presso il centro culturale TUTTA COLPA DI IPAZIA – vicolo Cortazza 10 – in collaborazione con Iniziativa Donna ”SOFONISBA TORNA IN ITALIA”: dialogo sul terzo e ultimo capitolo della trilogia dedicata alla pittrice Sofonisba Anguissola a cura dell’autrice Luciana Benotto e Agnese Guerreschi  

Per maggiori dettagli: eventi@prolocoabbiategrasso.it 

Iniziative a cura di Ordine e Libertà 

Domenica 30 Novembre 

  • Ore 17.30 – “Note intense, Aperitivo… robusto” Presso Casa Juan, Piazza Castello 29. Aperitivo + musica con il duo Silvia in Blues. 

Il giornale Libertà, in occasione degli 80 anni, premierà alcune Botteghe storiche. Costo: € 15,00 

  • Ore 20.00 – La Cena speciale Presso Taverna del Torchio (via Misericordia 9). Menù di 4 portate 

della tradizione locale + vini e note storiche sul torchio del ‘500.Costo: € 55,00 

