L’ASSESSORE ALLA CASA E ALL’HOUSING SOCIALE PAOLO FRANCO VISITA L’HUB COOPERATIVO DI LEGACOOP LOMBARDIA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 19 novembre 2025 – Rafforzare la sinergia tra le cooperative associate e le istituzioni pubbliche del territorio, valorizzando il contributo del movimento cooperativo lombardo nello sviluppo e nella crescita delle città – proprio a partire dall’attenzione al tema della casa – e riconoscendo l’impegno dell’Assessorato alla casa e all’housing sociale nella progettazione di modelli abitativi più inclusivi e di politiche urbanistiche in grado di rispondere efficacemente alle esigenze dei cittadini.

Questo l’obiettivo della visita istituzionale che questa mattina l’Assessore alla casa e all’housing sociale in Regione Lombardia Paolo Franco ha tenuto presso il nuovo hub cooperativo di Legacoop Lombardia, la più antica e una delle principali associazioni di tutela e rappresentanza delle cooperative italiane.

“Con questo incontro oggi riconosciamo l’impegno di Regione Lombardia e dell’Assessorato in particolare verso modelli abitativi più accessibili: siamo nell’unica regione che negli ultimi anni ha stanziato risorse per nuova offerta di servizi abitativi sociali con il riconoscimento anche del valore e della funzione della cooperazione a proprietà indivisa. Oggi rilanciamo chiedendo di ragionare insieme su nuovi strumenti, come i Fondi di garanzia, i Fondi rotativi e strumenti finanziari partecipativi. La cooperazione di abitanti, con il proprio modello mutualistico non speculativo, si candida nuovamente ad essere un partner di Regione Lombardia mettendo a disposizione competenze ed esperienze nella gestione sociale, per un modello di abitare più sostenibile“, ha dichiarato Attilio Dadda, Presidente di Legacoop Lombardia.

“Ritengo fondamentale il confronto tra il mio assessorato e le agenzie sociali e lavorative del territorio. Tra queste Legacoop Lombardia rappresenta un’esperienza consolidata per quanto riguarda i rapporti con la società civile, la proprietà in divisa e l’housing sociale. Negli anni l’assessorato alla Casa e Housing Sociale ha avuto modo di sperimentare quanto questa attività di collaborazione sia capace e necessaria. Un’istituzione come Regione Lombardia riconosce, attraverso anche uno scambio come quello di questa mattina, quanto i settori della società civile collaborino fattivamente col mondo della cooperazione”, ha aggiunto Paolo Franco, Assessore alla casa e all’housing sociale in Regione Lombardia.