ALESSANDRO CAPELLI, PD MILANO METROPOLITANA: SONDAGGIO SULLA CITTÀ DI MILANO. NUMERI OTTIMI PER IL PD E IL CENTROSINISTRA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 22 aprile 2025 – Il Partito Democratico ha commissionato nelle scorse settimane un sondaggio all’agenzia demoscopica Bidimedia per capire le sensazioni delle cittadine e dei cittadini milanesi sulla città e sul suo futuro.

Se dovessimo dare un titolo coerente ai dati, diremmo: centrosinistra sempre avanti, il sondaggio che fa sorridere il PD.

I risultati ci aiutano a capire come lavorare ancora meglio su alcuni temi e ci danno al contempo conferme sul gradimento sempre forte del centrosinistra e sulla forza del PD a Milano.

Quello che emerge è che il Partito Democratico a Milano è ancora nettamente il primo partito in città, sorpassando di molto Fratelli d’Italia; il centrosinistra si riconferma avanti, e di tanto, rispetto al centrodestra.

Sono stati sondati diversi scenari elettorali e di alleanze: emerge in tutti che il centrosinistra milanese è sempre avanti e che non esiste una singola forza che da sola può cambiare l’esito del voto. È ovvio però che il centrosinistra, come abbiamo sempre saputo e come si sta provando a fare a livello nazionale, deve tenere insieme una coalizione molto larga. E sappiamo che quella è responsabilità del PD.

La destra si conferma più debole e la Lega ha sempre meno consenso. Il posto dove ha più consenso è la ZTL, restando in ogni caso indietro rispetto al centrosinistra. Nelle periferie invece cresce la forza del centrosinistra.

Le indicazioni sui temi su cui lavorare sono chiare e apprezziamo il riscontro positivo sui temi sui quali ci viene riconosciuto il grande lavoro svolto: riqualificazioni urbane, mobilità sostenibile e cultura.

Importantissimo il segnale positivo che ci viene restituito sulla scelta dello stadio: la scelta dell’amministrazione è vista con favore dalla maggioranza degli elettori e ancora di più tra gli elettori del PD.

Redazione