Allianz Milano stavolta domina: primo 3-0 stagionale al Cloud

(mi-lorenteggio.com) Milano, 22 novembre 2025 – Ma quanto è bella l’Allianz Milano di novembre, quattro vittorie in quattro partite e, almeno per una notte il terzo posto in classifica, pur in coabitazione con la Luce, dietro a Perugia e Verona. L’anticipo della settima giornata di SuperLega Credem Banca regala un altro successo alla squadra del presidente Lucio Fusaro, che ora aspetta solo di chiudere questo mese di novembre con il grande evento del Forum di Assago domenica prossima contro i campioni d’Italia dell’Itas Trentino.

Tra i protagonisti dell’incontro il capitano e opposto belga di Milano Ferre Reggers, che ha chiuso con 19 punti totali, frutto di 11 attacchi, 1 muro e ben 7 ace, record personale in Superlega. In casa Allianz Milano in doppia cifra anche Tatsunori Otsuka (10 punti) e Francesco Recine (12 punti). Tra i padroni di casa di Cisterna Volley, invece, chiude con 10 punti Daniele Mazzone, con il coach Daniele Morato che ha ruotato pressoché tutti gli uomini a sua disposizione. A fine gara è stato il palleggiatore di Milano, Fernando Kreling, ad essere premiato come Mvp. Se si guardano sempre i numeri, l’attacco meneghino ancora oltre il 50%, ma pure quello dei pontini. Bene Cisterna a muro con 10 block, che non bilanciano i 10 punti diretti in battuta di Allianz e soprattutto l’ottima ricezione della squadra di coach Piazza, mentre Fanizza ha avuto tanti palloni lontani da rete.

La partita. Morato sceglie lo stesso sestetto iniziale mandato in campo nelle ultime quattro sfide di SuperLega (Grottazzolina, Civitanova, Monza e Modena) con Fanizza in cabina di regia, Plak e Mazzone centrali, Guzzo opposto, Lanza e Bayram schiacciatori, Currie è il libero. Roberto Piazza riparte anche lui dal consueto 6+1: Kreling in palleggio con Reggers in diagonale, Recine e Otsuka in banda, Caneschi e Di Martino al centro con Catania libero.

Primo set. Parte forte Cisterna e con il servizio di Pippo Lanza prova a scappare fino al 4-1. Kreling innesca subito Caneschi, ottima la sua partita per il 5-3, ma sono i laziali ad allungare ancora con Bayram 7-4, che si spegnerà un po’ nel corso della gara. Ricuce Reggers il 9-8, il video check per il 11-10, ma Mazzone stacca ancora un break e Piazza deve fermare il gioco sul 15-12. L’ace di Reggers pareggia 17-17 con time out Morato. Al rientro passa avanti Allianz 19-21 e seconda interruzione per il tecnico dei pontini. Dentro Staforini e il suo impatto + positivo, il muro di Kreling dice 22, ma anche il subentrato Barotto, ex di turno sa dove mettere le mani e fa il 21-22. E’ però anche l’ultimo punto di Cisterna, chiude un errore di Mazzone 21-25.

Secondo set. Si riparte punto a punto con un muro di Fanizza. Da questo momento però Allianz Milano mette le ali, Otsuka sale in cattedra fino al 12-15. Dentro Tarumi per i padroni di casa, ma c’è poco da fare contro la Milano di questo parziale. Bene Recine, bene Reggers, che con un ace fa il 17-24, primo punto ai lombardi 18-25.

Terzo set. Dentro Barotto per Guzzo e Muniz De Oliveira viene preferito a uno spento Bayram. Reggers mette l’ace del 4-6 e del 4-7. Anche Caneschi colpisce dai nove metri e Staforini mette pressione sulla ricezione di casa per il 10-15. Sull’attacco out di un buon Barotto Allianz allunga ancora fino all’11-17 con time out Morato. Cisterna Volley alza però il livello del suo muro e i laziali accorciano costringendo anche Piazza a fermare il gioco sul 14-18. Una doppia in palleggio fischiata a Reggers costa il giallo a Staforini,

risolve Recine il 18-21, ma non è finita. Barotto, Muniz De Oliveira e Mazzone per il 22-23 e time out Piazza. Recine fa il 22-24, ma Barotto pareggia i conti fino al 24-24. Per chiudere il set serve un ace di Ferre Reggers, il settimo personale del capitano.

CISTERNA VOLLEY – ALLIANZ MILANO 0-3

(21-25, 18-25, 24-26)

CISTERNA VOLLEY: Fanizza 1, Lanza 7, Plak 7, Guzzo 5, Bayram 2, Mazzone 10, Currie (L), Finauri (L), Barotto 6, Tarumi 4, Salsi 0, Muniz De Oliveira 3. N.E. Diamantini, Tosti. All.: Daniele Morato. Ass. Paolo Falabella.

ALLIANZ MILANO: Kreling 3, Otsuka 10, Di Martino 3, Reggers 19, Recine 12, Caneschi 7, Masulovic (L), Staforini 0, Catania (L), Lindqvist 0. N.E. Ichino, Barbanti, Benacchio. All. Roberto Piazza. Ass. Nicola Daldello.



Arbitri: Maurizio Canessa di Bari e Marco Zavater di Roma (3° Serena Salvati). Video Check: Diana Tommaso

Note: Durata set 27’, 24’, 32’ per un’ora e 23 minuti di gioco.

Muri punto Milano 4, Cisterna 10. Attacco punto Milano 56%, Cisterna 55%. Ricezione positiva Milano 55% (40% perfetta), Cisterna 31% (24%). Battute punto Milano 10 con 13 errori, Cisterna 3 con 7 errori.

MVP Fernando Kreling (Allianz Milano)

Cartellino giallo a Matteo Staforini (Allianz Milano)

Le parole di Fernando Kreling al termine della partita

“Nel primo set abbiamo iniziato con un ritmo un po’ troppo basso rispetto a quello giusto per vincere una partita. Poi nel secondo parziale siamo andati davvero meglio, giocando bene. Il trend è proseguito anche nel terzo. Sapevamo che loro però prima o poi sarebbero tornati e noi abbiamo mollato qualche punto riaprendo il set in modo pericoloso. Abbiamo commesso qualche errore di concentrazione, mentre devi essere sempre al 100% con la testa. Per fortuna alla fine Ferre ha tirato una bomba perfetta e abbiamo portato a casa tre punti”.



Edoardo Caneschi davanti alle telecamere di Rai Sport

“E’ la prima volta che gioco bene quando c’è la Rai temevo portaste sfortuna – scherza Edoardo Caneschi al termine del match ai microfoni di Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta – Credo che abbiamo fatto in queste quattro gare 11 punti davvero importanti, peccato per quel punto perso a Padova in quel modo. Abbiamo dato aria alla classifica, ma adesso dobbiamo continuare così ed essere aggressivi perché le prossime due gare tre gare saranno importanti soprattutto con Trento domenica al Forum e contro Perugia. Quest’anno il livello della SuperLega è davvero altissimo, a parte forse le tre o quattro top, anche le altre appena lasci uno spiraglio sono pronte a vincere. Devi essere sempre attento, non puoi mai abbassare la tensione. Con un palleggiatore come Fernando Kreling per un centrale cosa importante è il tempismo, se sbagli di una frazione di secondo perdi il pallone. Ha davvero delle mani d’oro, velocità e creatività. Abbiamo ancora margini di crescita, dobbiamo migliorare alcune cose semplici. Altre vanno benissimo, manca qualche dettaglio ancora. Ferre Reggers è un capitano incredibile, energetico, dà sempre la carica è veramente bello giocare con lui”.

Classifica SuperLega Credem Banca

Sir Susa Scai Perugia 17, Rana Verona 14, Allianz Milano 13, Cucine Lube Civitanova 13, Itas Trentino 12, Valsa Group Modena 11, Gas Sales Bluenergy Piacenza 9, MA Acqua S.Bernardo Cuneo 8, Cisterna Volley 6, Sonepar Padova 6, Vero Volley Monza 4, Yuasa Battery Grottazzolina 1.

Una partita in più: Sir Susa Scai Perugia, Allianz Milano, MA Acqua S.Bernardo Cuneo, Cisterna Volley.

Foto Credit Cisterna Volley