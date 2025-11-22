(mi-lorenteggio.com) Milano, 22 novembre 2025 – La camera ardente per Ornella Vanoni, morta all’età di 91 anni, sarà allestita al Piccolo Teatro di Milano. Lo ha reso noto sulle sue pagine social l’assessore alla Cultura del Comune di Milano Tommaso Sacchi. “La camera ardente di Ornella Vanoni sarà allestita al Piccolo Teatro Grassi, in via Rovello domenica, dalle 10:00 alle 14:00 e lunedì, dalle 10:00 alle ore 13:00”, ha scritto.

“Ci siamo visti diverse volte durante il mio mandato. L’ultima volta è stata dopo il conferimento della laurea honoris causa. Non ero a Milano in quell’occasione e non avevo potuto partecipare, così l’ho invitata successivamente. L’ho accolta sulla porta con un grande sorriso e le ho detto: ‘Buongiorno, dottoressa’. Lei amava sempre scherzare. Vedremo come fare, perché Ornella è stata una figura straordinaria nella storia artistica di Milano e non solo”. il messaggio del Sindaco Sala.

Redazione