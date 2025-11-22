ORNELLA VANONI. LUNEDI’ 24 NOVEMBRE LUTTO CITTADINO IN OCCASIONE DELLE ESEQUIE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 22 novembre 2025 – Lunedi 24 novembre, in occasione dei funerali di Ornella Vanoni, per volere del sindaco Giuseppe Sala, sarà proclamato il lutto cittadino per l’intera giornata, in segno di cordoglio e partecipazione della comunità milanese.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha espresso il suo “cordoglio per la scomparsa di Ornella Vanoni, intellettuale, artista colta e versatile, interprete raffinata di canzoni che hanno lasciato un segno profondo nella storia della musica leggera non solo italiana”.

