ANNA CONTINUA A CONQUISTARE MILANO CON ALTRE DUE SERATE DEL VERA BADDIE TOUR 2025 AL FORUM

(mi-lorenteggio.com) Milano, 23 novembre 2025. Continua il grande successo di ANNA: l’artista ha dato ufficialmente il via al suo primo tour nei palasport italiani ieri sera – sabato 22 novembre 2025 – all’Unipol Forum di Milano, dove è attesa per altre due date oggi e domani sera, naturalmente tutte esaurite. Il VERA BADDIE TOUR 2025 include 10 date completamente sold-out che attraverseranno l’Italia, prodotte e realizzate da Vivo Concerti.

Con VERA BADDIE TOUR 2025, ANNA ha costruito un vero manifesto generazionale: un’esperienza capace di creare un legame autentico con chi la segue e di parlare a un grande pubblico, abbattendo distanze e barriere. La sua forza sta proprio in una visione artistica riconoscibile tanto che il palco riproduce un enorme lettore CD portatile. Omaggio all’oggetto iconico tra la fine degli anni ’90 e i primi anni 2000, ANNA domina lo stage mentre il coperchio aperto si trasforma in uno schermo su cui scorrono dei visual, che evocano l’estetica e l’energia di quegli anni. Ad arricchire lo show, l’artista – oltre a prevedere tre cambi outfit all’insegna del glamour – è accompagnata da un corpo di ballo composto da 10 performer, 6 ragazze e 4 ragazzi, le cui coreografie sono curate da Carlos Díaz Gandía, coreografo e ballerino spagnolo che ha già collaborato con Will Smith, Nathy Peluso e Mahmood.

La scaletta crea la giusta atmosfera, facendo ballare e scatenare il pubblico, in quanto mescola un solido immaginario fashion, rap, pop e trap a una scrittura sempre velata d’ironia, mantenendo uno stile internazionale. Durante la serata trovano spazio tutte le più grandi hit, che hanno reso ANNA una vera e propria icona negli ultimi anni: dall’apertura con “TT LE GIRLZ”, “Gasolina”, “30°C”, “Una tipa come me”, “BBE”, “Bando”, fino all’ultimo singolo “Désolée”. Non manca nemmeno un momento più intimo piano e voce con “DIVERSITÀ”, “3 di Cuori” e “1MOMENTO”. Il risultato è uno show che conferma quanto ANNA sappia trasformare il palco in un luogo d’incontro reale con i suoi fan, rendendo ogni performance un’esperienza da condividere.

Per tutte le date del tour sarà presente un diffusore della fragranza Cotton Candy: un elemento distintivo che rende lo show il primo live in Italia a utilizzare questa essenza, studiata per offrire al pubblico un’esperienza olfattiva immersiva e davvero unica.

Il 2025 è stato un anno incredibile per ANNA: ad oggi risulta tra le 20 rapper più ascoltate nel mondo su Spotify del 2025, accanto a nomi quali Doja Cat, Nicki Minaj e Cardi B. È stata premiata ai “Billboard Women in Music Awards” a marzo a Los Angeles come “Woman of the Year – Italia”, in una cerimonia che l’ha vista sul palco assieme a superstar del calibro di Doechii, Jennie delle Blackpink e Gracie Abrams. Il suo ultimo singolo “Désolée” (Platino) è risultato il brano più ascoltato dell’estate, rimanendo in vetta della classifica singoli (FIMI/NIQ) per 6 settimane.

ANNA è l’artista femminile con il maggior numero di copie vendute nel 2024, secondo la classifica FIMI/NIQ. Il suo album di debutto, “VERA BADDIE” (certificato 4xPlatino) è stato il disco rimasto più a lungo alla prima posizione nel corso dell’anno, il terzo più venduto in assoluto e il primo tra quelli di un’artista donna. Inoltre, ANNA è l’artista femminile con più certificazioni FIMI nel 2024, con oltre 2 milioni e 500 mila copie certificate. A soli 22 anni, ANNA è ufficialmente l’artista femminile più giovane ad aver conquistato oltre 15 primi posti nella classifica singoli FIMI, dalla sua istituzione nel 1997 a oggi.

ANNA – CALENDARIO DATE VERA BADDIE TOUR 2025:

Domenica 16 novembre 2025 – Mantova, PalaUnical – DATA ZERO! SOLD OUT

Sabato 22 novembre 2025 – Milano, Unipol Forum – SOLD OUT

Domenica 23 novembre 2025 – Milano, Unipol Forum – SOLD OUT

Lunedì 24 novembre 2025 – Milano, Unipol Forum – SOLD OUT

Mercoledì 26 novembre 2025 – Bologna, Unipol Arena SOLD OUT

Venerdì 28 novembre 2025 – Firenze, Mandela Forum SOLD OUT

Domenica 30 novembre 2025 – Napoli, Palapartenope SOLD OUT

Martedì 2 dicembre 2025 – Roma, Palazzo dello Sport SOLD OUT

Giovedì 4 dicembre 2025 – Padova, Kioene Arena – SOLD OUT

Sabato 6 dicembre 2025 – Torino, Inalpi Arena SOLD OUT

BIOGRAFIA

Classe 2003 e con oltre 2 milioni e 500 mila followers su Instagram e oltre 3.2 milioni su TikTok, ANNA è una vera appassionata di rap, cresciuta tra i vinili del padre DJ e una passione coltivata fin da piccola per la cultura urban americana. Lo stile di scrittura di ANNA è graffiante e irriverente, senza fronzoli e sempre diretto e incisivo. Il suo singolo di debutto “BANDO” ha ottenuto un successo mondiale che le ha regalato il doppio disco di Platino in Italia, nonché importanti collaborazioni nelle versioni remix anche all’estero (Rich The Kid, Maxwell, Endor, Gemitaiz&Madman). La giovane rapper ha deciso di mostrare tutto il suo carattere prima con il freestyle “Squeeze #1”, poi con “Drippin in Milano”, certificato Platino in Italia, prodotte entrambe da Miles. Nel 2022 è uscito il suo primo EP, “Lista 47” (certificato Platino) e anticipato dai singoli “3 di cuori” (certificato Platino) con il featuring di Lazza e “Gasolina” (2x Platino). Il 2023 si apre con la collaborazione sul disco di Guè “Madreperla” dal titolo “Cookies n’ Cream” con il feat. di Sfera Ebbasta, rimasto in vetta alla classifica dei singoli di Spotify Italia per 3 settimane (di cui 2 consecutive) e certificato 4x Platino. Il collega Guè, inoltre, ha definito ANNA “la rapper donna più forte in Italia”. È seguito poi il singolo solista “Energy”. Sempre nel 2023 Anna è stata scelta come unica artista italiana ad essere inclusa nella colonna sonora ufficiale di “FAST X”, l’ultimo film della saga di Fast and Furious con Vin Diesel, con una speciale versione di “Bando” appositamente realizzata. Sono inoltre uscite le collaborazioni nelle hit “Vetri Neri” (6x Platino) di AVA e Capo Plaza, “Anelli e Collane” (2xPlatino) di Artie 5ive e “Everyday” (4xPlatino) di Takagi & Ketra con Shiva e Geolier. È uscita poi anche la collaborazione “Fashion” (Platino) nel disco di Drillionaire con Lazza, Tony Effe e Benny Benassi. L’anno si è chiuso, infine, con la hit “Petit Fou Fou” con Rhove, brano arrivato fino alla #2 della classifica singoli di Spotify e certificato Platino. ANNA è risultata l’artista femminile più ascoltata del 2023 in Italia su Spotify. Il 2024 è cominciato con il singolo “I Got It” e con la notizia della partnership negli Stati Uniti con la popolare etichetta Republic Records. È poi uscito il duetto “Soldi arrotolati” (Platino) nel disco di Capo Plaza, mentre il singolo estivo “30°C” (3xPlatino) ha segnato il record per il miglior debutto di sempre su Spotify Italia per un’artista donna solista con un brano non in gara al Festival di Sanremo. A giugno di quell’anno è uscito il primo album “VERA BADDIE”, scritto interamente da ANNA, che è stato un terremoto nella scena musicale italiana, diventando un fenomeno culturale e social attraverso la figura della “baddie”, ovvero il ritratto di una ragazza di oggi indipendente, promotrice del “self-empowerment”, dolce, conscia delle proprie fragilità e difetti che sa tramutare in punti di forza, impenitente, libera e senza censure. “VERA BADDIE” è certificato 4 volte disco di Platino e tutti i suoi brani si sono rivelati delle vere e proprie hit, virali sulle piattaforme digitali e sui social: il lead single “30°C” (3xPlatino), per due settimane al n.1 della classifica radio nonché il brano rimasto più a lungo alla prima posizione su Spotify nel 2024, la hit “TT LE GIRLZ” con Niky Savage (2xPlatino), “BBE” con Lazza (2xPlatino), “I Love It” con Artie5ive (Platino), “Una tipa come me” (Oro), “Tonight” (Oro), che ha raggiunto la n.2 nella classifica EarOne delle canzoni più trasmesse dalle radio, “Hello Kitty” con Silly Elly (Platino), “ABC” (Oro) con Tony Boy & ThaSup, “BIKINI” con Guè (Oro), “Vieni dalla Baddie (Interlude)” (Oro) e “Chica Italiana” con Sfera Ebbasta (Oro). Nel week-end di pubblicazione, il disco ha debuttato alla #3 nella classifica mondiale degli album su Spotify (risultando anche il disco più ascoltato di una rapper in tutto il globo). Inoltre, ANNA grazie all’album ha battuto due record importanti: quello delle 9 settimane consecutive alla #1 della classifica album (FIMI/GFK) che non succedeva dal 2008 ad un’artista femminile e quello di avere contemporaneamente l’album e il singolo alla prima posizione delle rispettive due classifiche (non succedeva dal 2015 con Adele, che regnava nel nostro Paese con l’album “25” e la hit “Hello” entrambi al primo posto). Nel 2024 ha collaborato all’interno dell’album di Astro nel pezzo “1 momento” (Oro) e nel disco di Tony Boy in “Codeine”. A marzo 2025, ANNA ha ritirato il premio “Global Woman of The Year – Italy” ai Billboard Women in Music Awards 2025 presso lo YouTube Theatre di Los Angeles. L’artista, premiata come “Donna dell’Anno” da Billboard Italia, dopo essere stata introdotta dalla popstar Zara Larsson è salita sul palco accanto a star della musica mondiale come Doechii, Gracie Abrams, Meghan Trainor e Jennie delle Blackpink. ANNA con la sua musica ha totalizzato oltre 4 milioni di copie certificate in Italia, 43 dischi di Platino e 9 dischi d’Oro. Anna è, infine, l’artista donna con più brani andati alla #1 della classifica singoli (FIMI/GFK) in questo decennio (“Bando”, “Cookies N’ Cream” con Guè & Sfera Ebbasta, “EVERYDAY” con Takagi & Ketra, Shiva e Geolier e “30°C”). Un fenomeno senza precedenti che ha conquistato un’intera generazione, a colpi di hit e date sold out.