GALLERIA VITTORIO EMANUELE II. INSEGNA STORICA DI CARLO ERBA VERSO I 150 ANNI, RINNOVATA LA CONCESSIONE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 23 novembre 2025 – È in piazza Duomo dal 1879. Tra le più antiche nel complesso monumentale della Galleria Vittorio Emanuele II, l’insegna della Farmacia Carlo Erba si avvia verso i 150 anni di presenza sotto i Portici Settentrionali. Il Comune di Milano, riconoscendo il valore identitario, storico e culturale dell’insegna, ha infatti rinnovato la concessione alla farmacia che attualmente occupa i locali, mantenendo la destinazione d’uso.

La delibera approvata dalla Giunta, su proposta dell’assessore al Bilancio e Demanio, Emmanuel Conte, prevede il rinnovo senza bando del contratto fino al 2033, applicando le norme per le concessioni d’uso in scadenza in Galleria e in altri complessi di pregio di proprietà del Comune. Il concessionario si è inoltre dichiarato disponibile a effettuare lavori di restauro e recupero dei locali.

“La Galleria è uno dei luoghi più simbolici e riconosciuti di Milano: un patrimonio architettonico, culturale e commerciale unico – afferma l’assessore Conte – in cui convivono grandi griffe internazionali e attività storiche che raccontano l’anima più autentica della città. Con questo rinnovo tuteliamo l’equilibrio virtuoso che caratterizza la Galleria: la forza attrattiva dei grandi marchi e la salvaguardia di insegne e attività che hanno radici profonde nella tradizione milanese. Una convivenza che arricchisce la città e l’esperienza dei visitatori e rafforza l’identità stessa del Salotto di Milano”.

Aperta nel 1879 da Carlo Erba, dopo aver lasciato la gestione di un’altra storica farmacia milanese, la Castoldi in via Fiori Oscuri a Brera, l’attività sotto i Portici Settentrionali è una delle insegne storiche presenti nel complesso della Galleria da oltre un secolo, seconda solo a Biffi, attestata nel Salotto dei milanesi dal 1867.

