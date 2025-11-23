Incidente a Cesano Boscone lungo la Nuova Vigevanese all’incrocio del Q. re Tessera, quattro feriti

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 23 novembre 2025 – Poco dopo la mezzanotte, lungo la Nuova Vigevanese, all’altezza dell’incrocio del Q. re Tessera, è avvenuto un incidente tra più veicoli. Sul posto sono giunte tre ambulanze e due automediche, il cui personale sanitario ha soccorso 4 coinvonti: una ragazza di 18 anni, una di 25 anni, un uomo di 56 anni e una persona di 43 anni. Dopo le prime cure, i feriti sono stati trasportati in codice giallo negli ospedali San Carlo e San Paolo di Milano e all’Humanitas di Rozzano.

Sul posto sono giunte anche le forze dell’ordine, che oltre ad aver messo in sicurezza il tratto di strada per permettere le operazioni di soccorso, hanno proceduto nel fare tutti i rilievi per accertare la dinamica e responsabilità.

V. A.