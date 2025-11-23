Torino: 4 D.A.SPO. per i tifosi della Juventus autori del gesto dell'”aeroplano”

I fatti risalgono allo scorso 8 Novembre
Sono stati emessi quattro D.a.spo. nei confronti di altrettanti tifosi juventini che, in occasione del derby cittadino “Juventus – Torino”, disputatosi lo scorso 08.11.2025 presso l’“Allianz Stadium”, si rendevano responsabili di atteggiamenti provocatori e offensivi verso la tifoseria avversaria, mimando con le mani il gesto del volo di un aeroplano che si schianta al suolo, con chiaro richiamo al tragico incidente aereo del 04.05.1949 a Superga, in cui perse la vita l’intera squadra del “Grande Torino”.
La misura comporta il divieto di accesso a tutti gli impianti sportivi calcistici, per 1 anno.
Il D.a.spo. colpisce i soggetti che, in occasione di eventi sportivi, si siano resi autori di condotte pericolose e violente, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o creare turbative per l’ordine pubblico, garantendo al contempo la regolare fruizione dell’evento sportivo agli altri spettatori.