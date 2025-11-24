1.12 World AIDS Day | tutte le iniziative di Anlaids Lombardia

(mi-lorenteggio.com) Milano, 24 novembre 2025 – Un palinsesto di iniziative attorno alla Giornata Mondiale contro l’AIDS, in programma l’1 dicembre e per gran parte del mese, per ricordarci che la prevenzione e il superamento dello stigma è importante sempre, non solo nella giornata annuale dedicata.

Anlaids Lombardia si impegna tutti i giorni nella lotta contro HIV e infezioni sessualmente trasmissibili, un impegno che si concretizza attraverso screening gratuiti, musica, teatro e cinema, progetti scolastici e di formazione, corner informativi e molto altro.

Nell’anno in cui l’associazione nazionale compie 40 anni di attività, è ancora più importante ribadire come la corretta informazione su HIV sia alla base del contenimento del contagio e della consapevolezza che l’obiettivo “zero contagi” può essere raggiunto solo attraverso l’adozione di giusti comportamenti di prevenzione.

“L’AIDS è una malattia che sicuramente non avrò.” Questo è un pensiero tanto sbagliato quanto diffuso. La mancanza di percezione del rischio di contagio da HIV è troppo estesa ed è necessario combatterla. Molti pensano erroneamente di non essere a rischio, e questo per diversi motivi, anche a causa di una certa banalizzazione del problema avvenuta negli ultimi vent’anni. Cercando di comprenderne le ragioni – ma anche facendo una doverosa autocritica da parte della classe medica – si può dire che, dall’introduzione della terapia antiretrovirale, l’urgenza di rompere lo stigma legato all’HIV è stata talmente impellente da portare, talvolta, a una eccessiva semplificazione del messaggio. È importante invece ricordare che, se non curata, l’AIDS è una malattia mortale al 100% e che, se un giovane contrae il virus a vent’anni, questo fatto avrà un impatto significativo sulla sua qualità di vita per sempre. Contrarre l’HIV non è quindi una banalità, ma significa modificare radicalmente la propria esistenza. Centrale, dunque, nell’impegno di tutti deve essere la sensibilizzazione, la corretta informazione e la prevenzione.

Andrea Gori, presidente Anlaids Lombardia e direttore Unità Malattie Infettive, Ospedale Sacco Milano

Tra le varie iniziative, in vista del Natale anche un “dolce” appuntamento dedicato al Panettone e Pandoro della Prevenzione, iniziativa a sostegno del Progetto Scuola.

programma attività:

1 dicembre dalle ore 10.00 alle 14.00

discesa in piazza a favore del TeSN – Tema di Sensibilizzazione Nazionale

in collaborazione con Leo Club San Babila e Leo Club Mediolanum

a bordo del Carevan di Anlaids Lombardia test gratuiti HIV e HCV

Piazza Leonardo da Vinci, Milano

1 dicembre dalle 19.30

Pavia, Bistrot Sociale

Conoscere fa la differenza

serata musicale con Canàl Jazz Combo, incontri con esperti, apericena

a bordo del Carevan Anlaids Lombardia test gratuiti HIV e HCV

in collaborazione con ASST PAVIA

viale sardegna 64, Pavia

1 dicembre alle ore 20.00

Milano, Cinema Anteo

Italy Bares al Cinema

Ingresso dalle ore 19.30 con una donazione minima di 5 euro. Posti limitati, fino a esaurimento.

Lo spettacolo Clichè andato in scena a maggio al Teatro Repower arriva al cinema

in collaborazione con ITALY BARES ETS, COMPAGNIA DELLA RANCIA e STAGE ENTERTAINMENT

piazza XXV aprile 8, Milano

comunicato stampa Italy Bares Cliché al Cinema

2 dicembre alle ore 10.00

Roma, Università La Sapienza, Aula Magna del Rettorato

la presentazione di un quadernone di fumetti realizzato durante il progetto Disegnare la Prevenzione, frutto del lavoro di studenti e studentesse in tutta Italia, all’interno del Progetto Scuola di Anlaids.

piazzale Aldo Moro 5, Roma

2 dicembre dalle ore 18.30 (a invito)

Milano, Teatro degli Arcimboldi

ARTISTAinFORMAZIONE

Serata finale del progetto di sensibilizzazione e formazione attraverso danza, musica, corpo, arte che coinvolge giovani artiste/i di sette accademie professionali di Torino e Milano realizzata con Italy Bares ETS. La serata è riservata alle accademie coinvolte e ai partner del progetto.

via dell’Innovazione 20, Milano

3 dicembre alle ore 19.30

Milano, Jet Cafè

Salute in Tasca: World AIDS Day

ANLAIDS Lombardia a sostegno della serata a quiz promossa dal SISM – Segretariato Italiano Studenti in Medicina

Via Filippo Tajani 1, Milano

5 dicembre dalle ore 17.00 alle 21.00

Milano, sede Anlaids Lombardia

IL TEST STA DALLA TUA PARTE

Test, counseling e informazioni su HIV e infezioni sessualmente trasmissibili, direttamente nella sede di Anlaids, un ambiente sicuro e confortevole.

via Monviso 28, Milano

13 dicembre alle ore 14.00 alle ore 20.30

Groppello D’Adda (MI)

Pedalare per la vita

corner informativi e possibilità di acquistare il Panettone e Pandoro della Prevenzione

Villa Arcivescovile, via Fara 4

In occasione della giornata del 1 dicembre il Telefono Verde AIDS e Infezioni Sessualmente Trasmesse amplia l’orario dalle 9.00 alle 19.00: chiama 800 861061.