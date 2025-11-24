A LEOLANDIA DEBUTTA IL GRAN GALÀ D’INVERNO

Un musical inedito per tutta la famiglia tra le principali novità del Natale Incantato di Leolandia, sotto un albero alto più di 20 metri.

(mi-lorenteggio.com) Capriate San Gervasio, 24 novembre 2025 – Leolandia apre il sipario sul Natale già da novembre e punta sugli spettacoli con due produzioni inedite. Si parte con Gran Galà d’Inverno, uno show in stile Broadway con un cast di 25 artisti, ballerini, cantanti e un ospite speciale… Un inno all’atmosfera natalizia, adatto ad un pubblico di tutte le età, con costumi colorati, coreografie sorprendenti, fiocchi di neve giganti ed effetti speciali, per una vera e propria immersione nell’atmosfera delle feste. Tra le novità anche un racconto teatrale dedicato ad un mondo sospeso tra sogno e realtà popolato da elfi, fate, principi e principesse: Il Regno del Natale Incantato.

Più che mai alla ricerca dell’autenticità, il Natale di Leolandia quest’anno invita a condividere il tempo in famiglia, con proposte per tutti. Babbo Natale aspetta i più piccoli nella sua baita per scattare una foto ricordo e ricevere le loro letterine, mentre nel laboratorio del Truccabimbi artisti del colore trasformano grandi e piccoli nei protagonisti del Natale, tra brillantini, sorrisi e tanta fantasia.

I più grandi possono provare le attrazioni adrenaliniche di Crazy Circus, come Blade Storm e Big Spin, che uniscono il brivido delle vertigini all’ebbrezza della forza centrifuga, e per i meno temerari, non mancano proposte più rilassanti, come la Giostra Cavalli, il Trenino Thomas e il Gufaliante, per indimenticabili selfie sullo sfondo del parco illuminato.

Ma non solo: si può infatti pattinare su ghiaccio nella nuova pista allestita in posizione strategica sotto lo sguardo protettivo del drago Argo, per poi rifocillarsi con le proposte dello street food natalizio: waffle, crepes, biscotti e altre irresistibili tentazioni, compresa una cioccolata calda rossa al gusto di pandoro!

Per cantare e ballare, niente di meglio di Canzoni sotto l’Albero, un trascinante medley di evergreen in compagnia di Leo, Mia e di tutti i personaggi di Leolandia. Tra baby dance e animazioni itineranti, la giornata prosegue fino al tramonto, quando le vie del parco si animano con la Parata del Natale Incantato con tutti i personaggi dei cartoni animati: Masha e

Orso, i Superpigiamini, Bing e Flop, Bluey e Bingo, Ladybug e Chat Noir. E per finire, l’ultima grande sorpresa: la cerimonia di accensione del gigantesco albero di Natale, alto più di 20 metri, sotto un’affascinante nevicata!

Natale è anche sinonimo di regali: per tutto il periodo del Natale Incantato, Leolandia offre 3 ingressi al prezzo di 1, i primi due da utilizzare entro il 6/1 e il terzo in un giorno a scelta della stagione 2026 entro il 30 aprile. Per chi cerca un’idea regalo innovativa, infine, sul sito del parco sono disponibili offerte speciali per regalare ingressi singoli o abbonamenti a parenti o amici.

Tutte le informazioni su orari, biglietti e promozioni sono disponibili su www.leolandia.it

Leolandia – Autostrada A4 (MI-VE) uscita Capriate, Tel. 02 9090169