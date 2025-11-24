Cesano Boscone. Disagi al Q.re Tessera: guasto elettrico, si spegne la centrale termica ALER: cittadini al freddo

Il sindaco Marco Pozza ha attivato la Protezione civile per allestire il Centro anziani, al fine di garantire un luogo dove i cittadini più fragili possano trascorrere la notte al caldo. Si attende che l’Azienda regionale installi un gruppo elettrogeno che possa alimentare la centrale

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 23 novembre 2025 – Un guasto elettrico alla cabina di alimentazione della centrale termica del Tessera ha lasciato oggi al freddo il quartiere. Il sindaco Marco Pozza, appena informato della situazione, ha contattato la dirigenza e i tecnici di ALER per avere informazioni precise sia sul problema sia sui tempi di ripristino del riscaldamento. «Mi hanno riferito – spiega il primo cittadino – che il guasto non era immediatamente riparabile e che si sarebbero attivati per posizionare un gruppo elettrogeno». Però, visto il perdurare della situazione, il sindaco ha deciso di attivare la Protezione civile. «Ho ritenuto fosse indispensabile garantire ai residenti – spiega Marco Pozza – soprattutto quelli più fragili di poter dormire al caldo. Così ho chiesto di allestire con delle brandine il Centro anziani di via don Sturzo». Chi desidera ricevere assistenza dai volontari della Protezione civile comunale può contattare il numero 02.36594971 oppure 345.4426868.

