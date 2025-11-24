COEZ. È SOLD OUT la data dell’1 dicembre all’Unipol Forum di Milano

(mi-lorenteggio.com) Milano, 24 novembre 2025 – Prosegue il tour nei palazzetti di Coez, prodotto da Vivo Concerti, con oltre 60.000 biglietti venduti, dopo il tutto esaurito delle date di Roma e Bari e il successo dei concerti di Napoli e Ancona, si aggiunge il sold out della prima data all’Unipol Forum di Milano dell’1 dicembre. Gli ultimi biglietti per la seconda data milanese del 2 dicembre sono disponibili su vivoconcerti.com.

Il tour di Coez, con 10 date in tutta Italia, proseguirà a Torino (29 novembre – Inalpi Arena), Milano (1 dicembre SOLD OUT e 2 dicembre – Unipol Forum), Firenze (6 dicembre – Mandela Forum) e si concluderà nella Capitale con un gran finale l’8 dicembre al Palazzo dello Sport. La tournée porta dal vivo le sue più grandi hit e i brani del suo ultimo album 1998, uscito lo scorso giugno, in uno spettacolo che mescola energia e introspezione. Ogni data si apre con Lamante, opening act fissa del tour.

1998, l’ultimo album di Coez, attinge dalle sonorità e dall’immaginario degli anni ’90, ispirandosi all’estetica di quel periodo. Coez ritorna alle origini per dare inizio a un nuovo viaggio attraverso lo stile che lo ha reso un punto di riferimento nel cantautorato italiano contemporaneo: una fusione di intimità e malinconia, con influenze pop e urban. 1998, il settimo album in studio dell’artista, contiene i singoli Mal di te, Ti manca l’aria, Qualcosa di grande e Mr. Nobody ed è disponibile nei formati CD e CD autografato e in tre edizioni in vinile: nero standard, giallo autografato e una versione deluxe con cover alternativa autografata e numerata.

STAGE

Il palco riprende l’immaginario visivo dei suoi ultimi videoclip Mr. Nobody” e “Ti manca l’aria. La scenografia è dominata da undici televisioni anni ’90, tra schermi sospesi e poggiati a terra, a cui si aggiungono alcune piccole TV a tubo catodico: un omaggio estetico al mondo analogico che segna l’atmosfera visiva del concerto.

VISUAL

La scenografia è caratterizzata da una forte componente visiva curata dalla regia live, che sfrutta glitch, distorsioni e interferenze per ricreare le suggestioni delle televisioni dell’epoca.

BAND

5 elementi

Orang3 – Direzione musicale, basso e synth bass

Valerio Smordoni – Tastiere

Alessandro Lorenzoni – Chitarre

Giuseppe D’Ortona (Passerotto) – Batteria

Matteo Montalesi (Esseho) – Chitarre e synth

OPENING ACT: Lamante

CERTIFICAZIONI

64 dischi di platino

23 disci d’oro

CALENDARIO AGGIORNATO 1998 TOUR PALASPORT 2025

Biglietti ancora disponibili su: www.vivoconcerti.com

Mercoledì 12 novembre – ANCONA @ Palaprometeo // DATA ZERO

Venerdì 14 novembre 2025 – ROMA @ Palazzo dello Sport // SOLD OUT

Sabato 15 novembre 2025 – ROMA @ Palazzo dello Sport // SOLD OUT

⁠Giovedì 20 novembre 2025 – NAPOLI @ Palapartenope

Sabato 22 novembre 2025 – BARI @ Palaflorio // SOLD OUT

Sabato 29 novembre 2025 – TORINO @ Inalpi Arena

⁠⁠Lunedì 1 dicembre 2025 – MILANO @ Unipol Forum // SOLD OUT

Martedì 2 dicembre 2025 – MILANO @ Unipol Forum

Venerdì 6 dicembre 2025 – FIRENZE @ Mandela Forum

Domenica 8 dicembre 2025 – ROMA @ Palazzo dello Sport