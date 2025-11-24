GORLAGO (BG), PRESIDENTE FONTANA: REGIONE LOMBARDIA ADERISCE ALL’ACCORDO DI PROGRAMMA PER REALIZZARE IL NUOVO CENTRO AUTISMO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 24 novembre 2025 – Nuovo Centro autismo di Gorlago (Bergamo): c’è anche Regione Lombardia. Su proposta del presidente Attilio Fontana, di concerto con gli assessori Massimo Sertori (Enti locali e Programmazione negoziata), Guido Bertolaso (Welfare) ed Elena Lucchini (Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità), infatti, la Giunta ha approvato l’adesione all’Accordo di Programma (AdP) presentato dal Comune di Gorlago per la realizzazione del nuovo Centro autismo.

La nuova realtà sarà realizzata a Gorlago in via don Rudelli, 29, in un bene confiscato alla mafia, e vedrà il coinvolgimento, nell’AdP, oltre che di Regione Lombardia e del Comune, anche del Consorzio Servizi Val Cavallina.

“Si tratta di un’opera – spiegano il presidente Fontana e l’assessore Sertori – del costo complessivo di 4.450.000 euro e alla quale Regione Lombardia garantisce risorse per 2 milioni in prima battuta e, comunque, non oltre il 50% delle spese ammissibili ed effettivamente sostenute come stabilito nell’Accordo con la municipalità orobica e il Consorzio Servizi Val Cavallina”.

L’attuale contributo regionale è suddiviso in 800.000 euro per l’annualità 2027, altri 800.000 per il 2028 e 400.000 per l’anno 2029.

“Il progetto – illustrano Fontana e Sertori – è quello di realizzare un nuovo Centro Diurno Disabili (CDD) trasferendo 30 posti attualmente accreditati all’attuale CDD di Trescore Balneario oltre all’aggiunta di altri 20 posti non contrattualizzati e di alcuni minialloggi per una residenzialità di 5-7 posti”.

“Con gli strumenti della Programmazione negoziata – rimarca Sertori – sosteniamo, come Regione Lombardia, la realizzazione di un intervento utile al territorio e a tante famiglie e di altissimo valore sociale”.

“Regione Lombardia – sottolinea l’assessore Bertolaso – conferma il proprio impegno concreto per le persone con disturbo dello spettro autistico: l’adesione all’Accordo di Programma per il nuovo Centro di Gorlago dimostra la nostra volontà di rafforzare la rete dei servizi socio-sanitari. Continueremo a lavorare per garantire percorsi adeguati e risposte strutturate per le famiglie, in coerenza con il Piano Operativo Regionale Autismo”.

“Attraverso questo importante intervento a Gorlago – sottolinea l’assessore Lucchini -, Regione Lombardia rinnova il proprio impegno nel supporto delle persone con Disturbo dello Spettro Autistico (ASD) e delle loro famiglie. E lo fa dai percorsi di presa in carico personalizzati all’inclusione scolastica, lavorativa e sociale, con particolare attenzione al sostegno delle famiglie e alla formazione degli operatori”.

“Solo grazie a una solida alleanza sociale tra istituzioni, enti locali, Terzo settore e privati – conclude – potremo migliorare la qualità della vita delle persone con autismo e promuovere una comunità più inclusiva e in particolare oggi, volta ai fondanti principi di legalità”.

La sottoscrizione dell’Accordo di Programma è prevista entro ottobre 2026 con avvio del cantiere a gennaio 2027 e conclusione dei lavori a maggio 2028. L’apertura operativa del Centro è prevista per settembre 2028.