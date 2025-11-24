Le colonne sonore scaldano le sere d’autunno: in scena il Corpo Musicale Sedrianese

Concerto d’autunno Sabato 29 novembre 2025, ore 21:15

Cineteatro Agorà, Sedriano

(mi-lorenteggio.com) Sedrinao, 24 novembre 2025 – Una magnifica serata di musica per scaldarsi in questo freddo periodo autunnale: il “Concerto d’autunno” del Corpo Musicale Sedrianese, sabato 29 novembre 2025 alle ore 21:15 presso il Cineteatro Agorà. Dopo la tournée dell’Elisir d’amore, che ha portato in piazza migliaia di persone nel Magnetico, la banda di Sedriano torna in scena in un concerto che propone arrangiamenti per orchestra di fiati di famose colonne sonore scritte da autori del calibro di John Williams e Hans Zimmer e altri brani che metteranno in risalto il timbro e la sonorità dei suoi strumenti a fiato e a percussione. Tra questi “Hook – Capitan Uncino”, “Pirati dei Caraibi” e “La maschera di Zorro”.

Il concerto vedrà anche il debutto di alcuni allievi dei laboratori di musica d’insieme della nostra scuola, che, preparati dal maestro Giacomo Monticelli, per la prima volta condivideranno il palco con il resto della banda. Nell’intervallo, l’Amministrazione Comunale consegnerà attestati di riconoscenza ai cittadini Sedrianesi che si sono distinti per impegno sociale.

Il concerto segnerà l’inizio degli eventi natalizi previsti a Sedriano.

L’ingresso è rigorosamente gratuito, dirigerà il maestro Paolo Mella.

Per informazioni: info@corpomusicalesedrianese.it

www.corpomusicalesedrianese.it