PLAYLAB FESTEGGIA IL PRIMO COMPLEANNO CON UNA NUOVA ATTIVITÀ NELLO SPAZIO ATELIER

(mi-lorenteggio.com) Milano 24 novembre 2025. Al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia, PLAYLAB, lo spazio educativo di 400 mq che vuole essere il primo Museo che le bambine e i bambini dai 3 ai 6 anni visiteranno nella loro vita, compie il suo primo anno di apertura al pubblico e celebra il compleanno inaugurando Il cielo nella stanza”, il nuovo percorso nello spazio Atelier.

Da sabato 29 e domenica 30 novembre, l’offerta di PLAYLAB si arricchisce con una nuova attività in cui i bambini e le bambine potranno scoprire come si vede il cielo di notte ed esplorare le costellazioni come dei veri astronomi. Tra proiezioni e giochi luminosi, lo spazio si trasformerà in una suggestiva volta celeste immaginaria dove si alterneranno luci soffuse e proiezioni.

PLAYLAB è dedicato all’infanzia ed è un invito aperto al gioco creativo e a un viaggio nell’immaginazione nato dalla lunga esperienza in programmi e spazi educativi che il Museo sviluppa e offre alle scuole e alle famiglie a partire dagli anni Novanta.

All’interno di PLAYLAB ogni ambiente ed esperienza sono studiati per mettere bambine e bambini al centro del processo di apprendimento, invitandoli a scoprire quanto sta intorno a loro attraverso l’osservazione, l’interazione, l’esplorazione e il racconto come azioni fondamentali per lo sviluppo del pensiero scientifico, sociale ed emotivo.

PLAYLAB è organizzato in 5 ‘stanze’ e propone 2 diverse modalità di fruizione: quattro sono caratterizzate da installazioni artistiche e attività di esplorazione, costruzione e storytelling, dove i bambini e le bambine insieme ai loro adulti accompagnatori possono muoversi in modo libero. L’ultima – l’Atelier – è dedicata a percorsi strutturati, seguendo la tradizione dei laboratori interattivi del Museo, e invita ad approfondire, sperimentare, condividere idee e riflettere sulle proprie esperienze.

Trasformare ed Esplorare sono i due temi che hanno orientato l’ideazione dello spazio e l’interpretazione dei contenuti STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) in modo trasversale. Ogni attività e ogni ambiente propongono i temi dell’esplorazione e della trasformazione attraverso un’interpretazione scientifica, fantastica e narrativa. L’obiettivo è creare un ambiente adatto a costruire un atteggiamento attivo e curioso verso il mondo e gettare le basi per l’acquisizione di conoscenze e competenze utili a far crescere un rapporto positivo con la scienza sin dall’infanzia.

Il progetto è stato realizzato grazie al contributo di PPG, multinazionale che opera da oltre 140 anni nel settore dei rivestimenti, vernici e materiali speciali.

PROGRAMMA PLAYLAB

Attività inclusa nel biglietto di ingresso su prenotazione al costo di 1€

ATELIER

Il cielo nella stanza – dai 3 ai 6 anni

Come si vede il cielo di notte? Quante stelle si possono contare? Come sono fatte e che storie raccontano? Con luci soffuse e proiezioni, è possibile osservare le costellazioni come veri astronomi e provare ad ascoltarle. Nel percorso di potrà dare vita a giochi di luce e trasformare l’intera stanza in un cielo immaginario grazie a specchi e lavagne luminose. Tra meraviglia e scoperta, i bambini e le bambine potranno costruire la loro personale costellazione e guardare il cielo notturno con occhi nuovi.

Durata 60’ (inclusi i tempi di spostamento e preparazione)

Max 22 partecipanti (persone adulte incluse)

Sabato, domenica, giorni festivi e vacanze scolastiche: ore 10.30, 12.00, 14.30, 16.00, 17.30

APERTURA SPECIALE Lunedì 8 dicembre ore 10.30, 12.00, 14.30, 16.00, 17.30

ESPLORA PLAYLAB

dai 3 ai 6 anni

Nel quattro ambienti di Playlab a fruizione libera, si uniscono arte e scienza in esperienze divertenti. Insieme ad un animatore scientifico, i bambini e le bambine potranno esplorare le forme, i materiali e i suoni della natura, usare l’immaginazione e lo storytelling per conoscere oggetti misteriosi, costruire un mondo fantastico con tanti materiali diversi e giocare con la luce e le ombre.

Durata 75’ (inclusi i tempi di spostamento e preparazione)

Max 50 partecipanti (persone adulte incluse)

Da martedì a venerdì: ore 15.30

Sabato, domenica, giorni festivi e vacanze scolastiche: ore 10.00, 11.30, 14.00, 15.30 e 17.00