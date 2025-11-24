Vizzolo. Incidente frontale tra furgone e TIR lungo la via Emilia, morto 23enne

(mi-lorenteggio.com) Vizzolo Predabissi, 24 novembre 2025 – Nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 17.45, lungo la via Emilia, un furgone e un TIR si sono scontrati frontalmente. Un ragazzo di 23 anni è deceduto sul colpo e inutili sono stati i soccorsi, mentre il conducente del mezzo pesante, un uomo di 50 anni, è stato trasportato in codice verde all’ospedale di Melegnano, per accertamenti.

Per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi, il tratto di statale è stato temporaneamente chiuso e il traffico deviato.

Redazione