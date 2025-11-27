Assago in festa: si accende il Natale con l’inaugurazione della pista di pattinaggio

(mi-lorenteggio.com) ASSAGO, 27 novembre 2025 – Le luci del Natale stanno per accendersi e, con esse, anche l’atmosfera festosa che ogni anno avvolge il Comune. Domenica 30 novembre 2025, alle ore 16, prenderà ufficialmente il via il calendario degli eventi natalizi con l’inaugurazione della pista di pattinaggio su ghiaccio allestita in via Matteotti.

Dopo il tradizionale taglio del nastro, i presenti potranno assistere a una breve ma emozionante esibizione di alcune giovani pattinatrici, protagoniste di un momento pensato per celebrare lo spirito sportivo e l’entusiasmo della comunità.

L’accesso alla pista sarà gratuito per tutti, offrendo a famiglie, bambini e appassionati l’occasione di vivere un pomeriggio all’insegna del divertimento.

L’evento richiama le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, per le quali Assago è riconosciuta come Venue Official e ospiterà due discipline di grande prestigio: pattinaggio di figura e short track. Anche le luminarie natalizie, che saranno accese per l’occasione, renderanno omaggio a questi sport, con decorazioni ispirate alle due discipline olimpiche che si disputeranno ad Assago.

Un particolare ringraziamento allo sponsor della pista su ghiaccio Engel & Völkers.

Redazione