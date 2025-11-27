Le Deputate Ucraine Iryna Herashchenko e Viktoria Siumar a Milano per un Incontro Istituzionale Aperto

(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 Novembre 2025 – La città di Milano si prepara ad accogliere una visita istituzionale di alto profilo: le deputate del Parlamento dell’Ucraina, Iryna Herashchenko e Viktoria Siumar, saranno in missione nel capoluogo lombardo.

L’incontro, aperto al pubblico e alla stampa, è stato organizzato da Forum Donne ucraine e si terrà presso il nuovo spazio associativo in via Calusca 10 e sarà un momento cruciale per il confronto sui temi legati all’identità nazionale e alla diplomazia in un contesto di crisi internazionale.

Dettagli dell’Evento:

Ospiti: Onorevoli Iryna Herashchenko e Viktoria Siumar, Deputate del Parlamento dell’Ucraina.

Tema: “L’importanza del dialogo per la salvaguardia dell’identità”.

Data: Venerdì 28 novembre 2025.

Orario: Ore 13:00.

Luogo: Veicolo Calusca 10, Milano.

L’evento rappresenta un’opportunità unica per la comunità milanese, i media e gli interessati alla geopolitica e alle relazioni internazionali di ascoltare direttamente le testimonianze e le prospettive delle rappresentanti istituzionali ucraine.

La missione delle due deputate a Milano si inserisce nell’ambito degli sforzi per mantenere alta l’attenzione sul contesto ucraino e rafforzare i legami culturali e diplomatici con l’Italia. La partecipazione è libera e aperta a tutti gli interessati.

Per ulteriori info: www.forumdonneitalia.it

