PALAZZO LOMBARDIA. PRESIDENTE FONTANA: UN AUGURIO PER UN NATALE DI PACE PER TUTTI

LE INIZIATIVE DELLA REGIONE. BAMBINI, GIOVANI E FAMIGLIE PROTAGONISTE NELLA NOSTRA PIAZZA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 novembre 2025 – “Quello che arriva vorremmo fosse un Natale particolare, nel corso del quale le guerre finalmente si interrompano. All’orizzonte si vede qualche speranza. E sarà anche il Natale delle Olimpiadi: presto saremo travolti dalla gioia e dalla bellezza di questo grande evento che spero possa coinvolgere ogni persona. Godiamoci questo grande avvenimento e che sia davvero un buon Natale per tutti”.

Lo ha detto il presidente della Regione Attilio Fontana che questa sera ha inaugurato ‘Natale a Palazzo Lombardia’ in piazza Città di Lombardia, insieme con l’assessore alla Cultura, Francesca Caruso, l’assessore al Welfare, Guido Bertolaso, e il sottosegretario alla Presidenza della Regione con delega a Sport e giovani, Federica Picchi.

Dopo la benedizione impartita da monsignor Massimo Fumagalli, canonico del Capitolo Metropolitano del Duomo di Milano, e i canti natalizi del Coro del Collegio Rotondi di Gorla Minore, attesa particolare per la presenza delle sei fate Winx, che hanno incontrato il pubblico per scattare con loro foto e selfie, e per le pattinatrici delle Hot Shivers della Precision Skating Milano con un’esibizione artistica di pattinaggio sincronizzato su ghiaccio.

E’ particolarmente ricco il programma delle iniziative organizzate dalla Regione a Milano, in piazza Città Lombardia, in occasione delle festività natalizie. Pista di pattinaggio su ghiaccio, attrazioni per i più piccoli, mostre dall’importante valore culturale e spettacoli musicali, oltre alle sempre più gettonate aperture al pubblico del Belvedere del 39° piano. Dopo l’inaugurazione degli eventi, il calendario offre proposte di vario genere. “Nell’organizzare le iniziative per celebrare le feste – spiega il governatore Attilio Fontana – abbiamo cercato di rendere protagonisti i più piccoli e le loro famiglie, con spazi e iniziative dedicate interamente a loro. Tutto ciò, ovviamente senza perdere di vista, i nostri giovani e tutti quei cittadini che desiderano trascorrere momenti di svago nella piazza coperta più grande d’Europa”.

L’8 dicembre, in occasione della Festa dell’Immacolata, le famose fatine Winx saranno a Palazzo Lombardia per animare il palco della pista di pattinaggio con il ‘Winx Christmas Show’. Nello specifico, sono previsti due spettacoli, alle 11.30 e alle 17.30, con le canzoni più amate della nuova serie TV ‘Winx Club: The Magic is Back’, per un’esperienza fatta di musica, danza e divertimento.

LA PISTA DI PATTINAGGIO – Grande protagonista del Natale di Regione Lombardia è la pista coperta di pattinaggio sul ghiaccio. La struttura sarà accessibile a pagamento fino al prossimo 18 gennaio 2026. Orari e giorni di apertura sono consultabili sul sito www.02ice.com. Per specifiche categorie (come, per esempio, scuole, associazioni sportive, etc.) sono previste tariffe calmierate.

LA GIOSTRA – Anche piazzetta Galvani si è trasformata in un luogo di festa con l’installazione di una giostra che sarà gratuita per tutti i bambini e aperta nei seguenti orari:

dal 28 novembre al 22 dicembre: giorni festivi e weekend dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 19:00. Giorni feriali dalle 16:00 alle 19:00

dal 23 dicembre al 6 gennaio tutti i giorni dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 19:00

LE MOSTRE – Un Natale quello proposto da Regione che vede l’arte protagonista. Fino al 19 gennaio 2026, è possibile infatti visitare, allo Spazio IsolaSET (via Galvani, 27), la mostra ‘Rosso Oro. I colori del Natale nell’arte moderna e contemporanea. Da Lucio Fontana ad Arnaldo Pomodoro’, a cura di Willy Montini. Un percorso visivo che attraversa oltre mezzo secolo di ricerca artistica, passando per autori che hanno saputo interpretare i due colori simbolo del Natale – il rosso della passione e della vita, l’oro della luce e del sacro – in opere potenti, evocative, talvolta provocatorie. Tra dipinti, installazioni, sculture e fotografie, l’esposizione propone una riflessione trasversale sulla dimensione spirituale e simbolica del Natale, attraverso lo sguardo di grandi protagonisti dell’arte del Novecento e contemporanea.

Lo spazio N3 ospiterà, invece, da domani, 28 novembre, fino al prossimo 11 gennaio 2026, la mostra ‘Messaggi dagli Alberi’, curata da Luca Verzellesi. Si tratta in particolare di una selezione di installazioni che trasformano il tradizionale albero di Natale in uno strumento di comunicazione sociale. Francesco Sbolzani, maestro d’arte, ha scoperto un modo unico per abbinare il fascino natalizio a un messaggio sociale: infatti ogni anno, da vent’anni, trasforma il suo fienile in uno spazio per l’arte, posizionando alla finestra un albero di Natale tematico, dedicato a questioni sociali e di attualità. Ogni albero è accompagnato da un testo della poetessa Luciana Monteverdi.

I LABORATORI PER BAMBINI – Tante e variegate le attività rivolte ai più piccoli. Tra queste una serie di laboratori, aperti al pubblico e gratuiti fino a esaurimento posti, che si terranno nell’igloo in Piazza città di Lombardia.

6 e 7 dicembre: dalle 10:00 alle 18:00 ‘Un pupazzo di neve che non si scioglie’ (laboratorio con i palloncini)

8 dicembre: dalle 11:30 alle 12:30 e dalle 17:30 alle 18:30 esibizioni delle Winx, le fate della famosa serie animata /// dalle 14:30 alle 18:30: ‘La fabbrica delle palline magiche: laboratori per creare la tua pallina di Natale’

13 dicembre: dalle 14:30 alle 18:30 ‘Nuvole di zucchero filato’

14 dicembre: dalle 14:30 alle 18:30 ‘Il trucco magico di Natale: laboratori con elfi truccabimbi’

20 dicembre: dalle 14:30 alle 18:30 ‘Un selfie con Babbo Natale!’

21 dicembre: dalle 14:30 alle 18:30 ‘Popcorn delle meraviglie’

APERTURA AL PUBBLICO DEL BELVEDERE BERLUSCONI – Visto il consueto successo, nel periodo natalizio il Belvedere Berlusconi al 39° piano di Palazzo Lombardia sarà aperto alla cittadinanza nelle seguenti date:

6 dicembre – dalle 10:00 alle 18:00

7 dicembre – dalle 10:00 alle 18:00

8 dicembre – dalle 10:00 alle 18:00

13 dicembre – dalle 10:00 alle 18:00

14 dicembre – dalle 10:00 alle 18:00

20 dicembre – dalle 10:00 alle 18:00

21 dicembre – dalle 10:00 alle 18:00

6 gennaio – dalle 10:00 alle 18:00 – In occasione dell’Epifania, Gemar distribuirà palloncini a tutti i bambini.

Le salite saranno su prenotazione tramite la piattaforma Eventi all’indirizzo www.eventi.regione.lombardia.it

IL GIOCATTOLO SOSPESO – Anche quest’anno torna poi l’appuntamento con il ‘Giocattolo Sospeso’, progetto realizzato in collaborazione con Assogiocattoli per la raccolta di giochi da donare ad associazioni caritative. Come da tradizione, sarà presente all’ingresso di N1 di Piazza Città di Lombardia il corner dedicato.

I BANCHETTI BENEFICI – Sempre in tema di solidarietà, nel periodo natalizio saranno presenti in piazza città di Lombardia alcuni banchetti benefici:

3 dicembre – AIL – Associazione Italiana contro leucemie, linfomi e mieloma

11 dicembre – AISNAF – Associazione Italiana Sindromi Neurodegenerative da Accumulo di Ferro

17 dicembre – La Forza di Vivere – che offre sostegno ai pazienti oncologici

A questo link tutte le iniziative del Natale di Regione Lombardia

https://eventi.regione.lombardia.it/it/natale-a-palazzo-lombardia