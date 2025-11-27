Presentata la quindicesima edizione delle Prove Aperte della Filarmonica della Scala

(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 novembre 2025 – Domenica 18 gennaio s’inaugura la quindicesima edizione delle Prove Aperte della Filarmonica della Scala, un traguardo che conferma il valore culturale e soprattutto sociale di un progetto diventato parte integrante della vita della città. Con il sostegno di UniCredit, UniCredit Foundation e Esselunga, in quindici anni le Prove Aperte hanno avvicinato migliaia di persone alla musica e generato risorse concrete per il terzo settore. Un impegno riconosciuto anche dalle istituzioni: dopo l’Ambrogino d’Oro del Comune di Milano consegnato nel 2024 alla Filarmonica per l’impegno civile e artistico, quest’anno il progetto Prove Aperte è stato oggetto di una tesi di laurea dell’Università Bocconi dal titolo “Dal palcoscenico alla comunità: il valore delle Prove Aperte della Filarmonica della Scala”, che ne analizza l’impatto sulla comunità.

Per celebrare il quindicesimo anniversario, l’anteprima inaugurale di domenica 18 gennaio 2026, generalmente riservata al pubblico del terzo settore su invito, sarà eccezionalmente aperta al pubblico fuori abbonamento e interamente dedicata alla Fondazione Giulia Cecchettin, per sostenere progetti di educazione all’affettività nelle scuole, in risposta all’emergenza della violenza di genere. In accordo con il Comune di Milano, una parte dei biglietti sarà comunque riservata alle fasce della popolazione meno esposte alle opportunità culturali, oltre che agli enti beneficiari dell’edizione. Sul podio Riccardo Chailly, con Alexandre Kantorow al pianoforte, per un programma che include il Concerto n. 3 in do maggiore op. 26 di Prokof’ev e la Sinfonia n. 4 in fa minore op. 36 di Čajkovskij.

Le altre quattro prove comprese nel carnet, in programma dal 22 febbraio al 25 ottobre 2026, saranno dedicate al sostegno di organizzazioni che operano sul territorio milanese per il contrasto alla povertà educativa.

Si comincia domenica 22 febbraio con la serata a favore di Gruppi di Volontariato Vincenziano – GVV Milano, diretta da Fabio Luisi e con Janine Jansen al violino. Si prosegue domenica 29 marzo con l’appuntamento dedicato ad Associazione Akanà ETS e Associazione Comunità Oklahoma Onlus, che vedrà sul podio Myung-Whun Chung con Leif Ove Andsnes al pianoforte. Domenica 12 aprile l’Orchestra diretta da Michele Mariotti sostiene la Cooperativa Martinengo. Chiude il ciclo la prova di domenica 25 ottobre a favore di Fondazione Carolina, Associazione Cuore e Parole Onlus e Cooperativa Sociale Pepita ETS, diretta da Gustavo Gimeno e con Jörgen van Rijen al trombone. Ogni appuntamento è preceduto da un’introduzione e guida all’ascolto con i protagonisti del concerto.

Questo pomeriggio, in occasione della conferenza stampa, sono stati anche consegnati simbolicamente i quattro assegni ai rappresentanti degli enti beneficiari dell’edizione del 2025: Associazione Angela Giorgetti, Associazione CAF, Cooperativa sociale Zero5 e Fondazione Aquilone. La donazione complessiva è stata di oltre 128mila euro, con un ricavato medio per organizzazione di circa 32mila euro.

L’iniziativa Prove Aperte è frutto della consolidata collaborazione tra la Filarmonica della Scala – con la generosa partecipazione dei direttori, dei solisti ospiti e di tutti i musicisti – il Teatro alla Scala, il Comune di Milano, il Main Partner della Filarmonica UniCredit, UniCredit Foundation – che partecipa all’individuazione dei progetti beneficiari e contribuisce alla copertura dei costi organizzativi – ed Esselunga, partner del progetto dalla decima edizione. Dal 2010 questa preziosa sinergia tra pubblico e privato ha permesso di devolvere l’intero incasso delle serate agli enti beneficiari, sostenendo numerose cause sociali: dalla cura dei bambini e degli anziani alla lotta alla povertà, dall’assistenza alle persone con disabilità alla ricerca scientifica fino ai progetti per i giovani e le periferie. A oggi sono stati 58 gli enti coinvolti e 74 le serate benefiche organizzate, che hanno visto la partecipazione di quasi 138.000 spettatori, per una raccolta complessiva superiore a 1.700.000 euro destinati al sociale.

Prosegue inoltre in questa quindicesima edizione l’iniziativa Giro di Prova, il ciclo di concerti da camera che permette ai bambini e ai ragazzi coinvolti nei progetti delle organizzazioni beneficiarie di avvicinarsi alla musica in modo diretto e coinvolgente. Nei giorni che precedono ciascuna delle quattro prove possono infatti partecipare a un incontro speciale: un gruppo di musicisti della Filarmonica della Scala li conduce alla scoperta di storie, autori e strumenti protagonisti del programma, con l’ascolto di brani dal vivo. Un percorso pensato per arricchire il loro bagaglio culturale e accompagnarli con maggiore consapevolezza all’appuntamento successivo al Teatro alla Scala, al quale partecipano gratuitamente.

A conferma del valore del progetto, infine, grazie alla collaborazione con l’Università Bocconi le Prove Aperte sono state oggetto di una tesi magistrale del corso ACME (Economics and Management in Arts, Culture, Media and Entertainment). La ricerca, dal titolo “Dal palcoscenico alla comunità: il valore delle Prove Aperte della Filarmonica della Scala” e discussa da Allegra Pacucci nel luglio 2025 sotto la supervisione del prof. Alex Turrini, analizza i quattordici anni dell’iniziativa per valutarne l’impatto su società, pubblico e terzo settore. Dallo studio emerge come il progetto Prove Aperte rappresenti un unicum nel panorama musicale internazionale, tanto da suscitare l’interesse di istituzioni quali la Boston Symphony Orchestra e la Gewandhausorchester di Lipsia, che hanno richiesto approfondimenti per potersi ispirare al modello.

I carnet delle Prove Aperte (da 20 a 140 € esclusi i diritti di prevendita) e i biglietti per la Prova Aperta inaugurale del 18 gennaio (da 5 a 35 € esclusi i diritti di prevendita) saranno in vendita a partire da giovedì 27 novembre 2025. I biglietti per le singole esibizioni in programma dal 22 febbraio al 25 ottobre (da 5 a 35 € esclusi i diritti di prevendita) saranno disponibili dal 20 gennaio 2026.

