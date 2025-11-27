Zibido San Giacomo – Nuovo automezzo per la “Mobilità garantita”

Inaugurata oggi la Yaris ibrida grazie alla quale l’amministrazione comunale proseguirà a fornire il servizio di trasporto

dedicato ad anziani e persone con difficoltà fisiche, psichiche, sociali ed economiche

(mi-lorenteggio.com) Zibido San Giacomo (27 novembre 2025) – Una media di 440 interventi all’anno di accompagnamento a ospedali, cliniche e per lo svolgimento di commissioni: è il progetto di “Mobilità garantita” che l’amministrazione realizza da anni per gli anziani, per le persone con disabilità e per chi si trova in una condizione di difficoltà fisica, psichica, sociale, economica.

Un servizio che da oggi dispone di un nuovo automezzo: questo pomeriggio, infatti, in piazza Roma è stata inaugurata la Yaris ibrida di colore bianco messa a disposizione da PMG Italia, società benefit e bicorp, leader nel settore e accreditata con ANCI, che collabora con 700 Enti pubblici (tra cui Zibido San Giacomo, da quattro anni) e con altrettante organizzazioni del Terzo settore.

Concessa in comodato d’uso all’amministrazione comunale, l’automobile è stata finanziata grazie agli spazi pubblicitari esposti sulla carrozzeria, che sono stati acquistati da 18 attività economiche locali, i cui rappresentanti hanno preso parte alla cerimonia di inaugurazione.

Redazione