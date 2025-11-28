 AL VIA LA TERZA EDIZIONE DEL PREMIO LESA PER LA SAGGISTICA FEMMINILE 

(mi-lorenteggio.com) Lesa, 25 novembre 2025 – RADIO TRASMISSIONI LESA, l’Associazione culturale senza scopo di lucro, fondatrice e affidataria di Lesa Web Radio, è entusiasta di annunciare la terza edizione del PREMIO LESA PER LA SAGGISTICA FEMMINILE.

Dopo il grande successo delle prime due edizioni, questo riconoscimento si è consolidato come un punto di riferimento fondamentale per valorizzare e promuovere la scrittura non fiction delle donne. Le Giurate hanno svolto un lavoro straordinario nel ricercare e premiare opere di grandi donne che hanno scritto grandi saggi per le donne, portando alla luce voci essenziali che indagano la realtà con sensibilità e profondità.

Un Premio che Guarda al Futuro e All’Empowerment

Il Premio Lesa nasce con lo scopo di valorizzare la scrittura femminile in un settore, quello della saggistica, in cui le donne sono ancora poco rappresentate. È un Premio “in rosa” pensato per arrivare ai giovani e al mondo femminile in particolare. Verranno assegnati 4 riconoscimenti a opere di non fiction – saggi, biografie, mémoires – di maggiore impatto e originalità.

Novità di quest’anno: Oltre ai riconoscimenti principali, viene istituito il Premio Speciale Soroptimist Alto Novarese. Questo prestigioso riconoscimento verrà assegnato a un’opera che si distingue per il suo contributo all’empowerment e alla promozione della leadership femminile.

Presentazione con Elvira Serra e il suo Nuovo Libro

Quest’anno, il premio si arricchisce della partecipazione di Elvira Serra, giornalista e scrittrice, che presenterà il suo nuovo libro “Le voci di via del silenzio” (Ed. Solferino), un’opera suggestiva ambientata sul vicino Lago d’Orta. L’incontro promette di essere un’occasione unica per dialogare sul potere delle parole e sui luoghi che ispirano grandi narrazioni.

La conferenza di presentazione si terrà a Lesa il 29 novembre prossimo, mantenendo la stessa location delle precedenti edizioni, presso la Sala Consiliare in Piazza IV Novembre, a partire dalle 17.30. Sarà presente la Giuria e le Autorità locali.

Giuria e Partner

Presiederà il Premio una prestigiosa giuria composta da Luisa Ciuni (Presidente), Manuela Sasso, Elena Mora, Nicoletta Sipos e Giulia Dusio. Le giurate sono già al lavoro per leggere, valutare, e infine premiare le migliori opere in concorso.

Oltre a Lesa Web Radio, sponsor del Premio Letterario, si conferma con grande entusiasmo il main sponsor Ricola, produttrice svizzera storica di caramelle alle erbe, famosa per la bontà dei suoi prodotti a base di 13 erbe coltivate naturalmente sulle montagne svizzere, che rinnova con entusiasmo il suo sostegno al premio, dimostrando un forte impegno nei confronti della cultura e della valorizzazione del talento femminile.

A sostenere la terza edizione si confermano anche:

Studio Due S.r.l. di Alessandria, in qualità di sponsor tecnico, per la progettazione e la realizzazione del visual grafico e dell’immagine coordinata del Premio, estesa anche alla comunicazione digitale, con un nuovo sito web, che sarà on line a fine gennaio, volto a garantire una visibilità ancora maggiore all’iniziativa.

di Alessandria, in qualità di sponsor tecnico, per la progettazione e la realizzazione del visual grafico e dell’immagine coordinata del Premio, estesa anche alla comunicazione digitale, con un nuovo sito web, che sarà on line a fine gennaio, volto a garantire una visibilità ancora maggiore all’iniziativa. Kaloderma , che rinnova il proprio ruolo di supporter. L’azienda, da sempre attenta al benessere e alla cura della persona con prodotti di alta qualità, conferma così il suo legame con l’iniziativa che valorizza il talento.

, che rinnova il proprio ruolo di supporter. L’azienda, da sempre attenta al benessere e alla cura della persona con prodotti di alta qualità, conferma così il suo legame con l’iniziativa che valorizza il talento. La preziosa collaborazione con La Feltrinelli Point di Arona, che supporta l’iniziativa sin dalla prima edizione.

