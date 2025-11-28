(mi-lorenteggio.com) Milano, 28 novembre 2025 – Blitz interforze nella zona di Rogoredo a Milano, con controlli mirati all’area boschiva, alla stazione ferroviaria, alla fermata della metropolitana e alle aree limitrofe di San Donato Milanese. L’operazione, condotta da Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza in collaborazione con la Polizia Locale e con il supporto di FS Security, ha permesso di identificare 604 persone e controllare 94 veicoli. 15 soggetti sono stati indagati e 10 denunciati per reati in materia di stupefacenti. Sono stati inoltre emessi 13 ordini di allontanamento. Servizi come questo continueranno per garantire maggiore sicurezza e controllo nelle periferie del capoluogo lombardo.