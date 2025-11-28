Caritas Ambrosiana: “Aids: Regione sostenga le Case Alloggio”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 28 novembre 2025 – In vista del 1° dicembre, Giornata mondiale contro l’Aids, la sezione lombarda del Cnca (Coordinamento nazionale delle comunità d’accoglienza), anche a nome del Crca (Coordinamento Regionale Case Alloggio), ha emesso un comunicato stampa, che affronta importanti questioni relative all’evoluzione dell’infezione da Hiv/Aids e all’assistenza alle persone malate.

Tra le case alloggio lombarde per persone con Hiv/Aids figurano anche la casa “Teresa Gabrieli” di Milano e la casa “Don Isidoro Meschi” di Lecco, gestite dalle cooperative sociali Farsi Prossimo e L’Arcobaleno, che fanno parte del sistema di Caritas Ambrosiana.

Di seguito il comunicato stampa, con un appello a Regione Lombardia per interventi volti a garantire l’adeguamento delle rette e la sostenibilità economica dell’attività delle case alloggio.