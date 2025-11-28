Città metropolitana: ultimata la nuova rotatoria lungo la SP39 “Cerca” a Tribiano

(mi-lorenteggio.com) Milano, 28 novembre 2025. Sono terminati i lavori di realizzazione di una rotatoria situata all’intersezione tra la Strada Provinciale 39 (Strada Cerca), nel tratto compreso tra il km 5+100 e il km 5+500 tra i comuni di Mediglia e Tribiano.

L’intervento frutto di collaborazione tra i Comuni di Tribiano e Mediglia, della Città Metropolitana di Milano e della Regione Lombardia contribuisce al miglioramento della sicurezza stradale e rende più scorrevole il traffico lungo la SP 39 “Cerca”, un’arteria stradale strategica e con importanti flussi veicolari.

Così commenta la consigliera delegata alle infrastrutture Daniela Caputo: “Grazie a una fattiva collaborazione istituzionale siamo riusciti a dare delle importanti risposte al territorio in termini di sicurezza stradale. Il nostro obiettivo è quello di avere infrastrutture sempre più al passo con i tempi e in grado di garantire sostenibilità ambientale e sicurezza per gli automobilisti, in tal senso la collaborazione con i Comuni dell’area metropolitana è, come in questo caso, determinante.”