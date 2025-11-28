Dichiarazione del Presidente Mattarella nel 100° Anniversario della nascita di Umberto Veronesi

(mi-lorenteggio.com) Roma, 28 novembre 2025 – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha rilasciato la seguente dichiarazione:



«Umberto Veronesi, figura illustre del panorama scientifico mondiale, è stato esempio di un percorso di eccellenza, con il quale ha contribuito significativamente al progresso della medicina e alla tutela della salute, diritto fondamentale della persona.

Nella lotta contro il cancro, è stato pioniere di innovative metodologie di intervento, nonché di metodologie all’avanguardia che tuttora costituiscono capisaldi delle terapie oncologiche.

Quello di Veronesi è stato un approccio onnicomprensivo al trattamento dei tumori, dove, oltre alla cura, si è posta attenzione alla prevenzione mirata alla riduzione del rischio della malattia.

La dedizione di Veronesi ha abbracciato la ricerca e la divulgazione scientifica, veicoli per l’avanzamento della medicina, che ha straordinariamente interpretato attraverso innumerevoli pubblicazioni e ricoprendo la carica di presidente di enti nazionali e internazionali impegnati nello studio dell’oncologia.

La sua visione di una terapia vicina alla persona ha ispirato la redazione di opere che rendono ampiamente accessibile la conoscenza scientifica, affinché quest’ultima diventi un sapere diffuso, a pieno servizio della comunità, sostenendo la prevenzione.

Ministro della Sanità, Senatore, Veronesi ha espresso anche nell’ambito delle istituzioni la sua passione sociale e civile.

Nel centenario della nascita, la Repubblica ne ricorda con gratitudine la figura».

Redazione