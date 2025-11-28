Emissione francobollo Umberto Veronesi nel centenario della nascita

(mi-lorenteggio.com) Milano, 28 novembre 2025. Poste Italiane comunica che oggi 28 novembre 2025 viene emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy un francobollo appartenente alla serie tematica “i valori sociali” dedicato a Umberto Veronesi, nel centenario della nascita, relativo al valore della tariffa B pari a 1.30€

Tiratura: duecentomilaventicinque esemplari.

Foglio: quarantacinque esemplari.

Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva con imbiancante ottico.

Bozzetto a cura del Centro Filatelico dell’Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

La vignetta raffigura un ritratto fotografico di Umberto Veronesi, medico scienziato e umanista che ha rivoluzionato l’approccio alla cura del cancro segnando profondamente la storia della medicina, della ricerca scientifica e dell’etica civile e nel mondo.

Completano il francobollo la legenda “UMBERTO VERONESI” e “1925 – 2016”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”.

L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso l’ufficio postale di Milano 24.

E ‘stata realizzata una cartella filatelica contenente il francobollo singolo, la quartina, la cartolina affrancata ed annullata, la busta primo giorno di emissione, la tessera filatelica e il bollettino illustrativo.

Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Verona e sul sito www.filatelia.poste.it.

