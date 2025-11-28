Forestami arriva a Rho e porta due nuovi boschi

Incontro pubblico di presentazione il 3 dicembre al Tourist Infopoint

(mi-lorenteggio.com) Rho, 28 novembre 2025 – Due nuovi boschi, uno in via La Malfa a Passirana, l’altro in via Deledda nel quartiere Stellanda: è quanto porterà a Rho il progetto Forestami, che dal 2019 coinvolge cittadini, comunità locali, istituzioni, associazioni e aziende con l’obiettivo di mitigare il cambiamento climatico attraverso la piantagione di 3 milioni di nuovi alberi entro il 2030.

Il progetto si è sviluppato in forma di ricerca scientifica sulle potenzialità e i benefici della forestazione urbana nell’area metropolitana di Milano. Nella prima fase si sono compiute analisi e valutazioni dello stato dell’arte del verde e una stima della tree canopy cover, ovvero la percentuale di superficie occupata dalle chiome arboree sull’intero territorio, pari al 16%. Quindi è stato identificato il potenziale di piantumazione. Dopo uno studio dell’impatto della forestazione urbana sulla salute e sul benessere sanitario e psicofisico della popolazione, ora si sta sviluppando il progetto sul territorio metropolitano.

Il Comune di Rho ha accolto con favore la proposta e si prepara a ospitare la prima piantumazione nelle prossime settimane: a partire da lunedì 1 dicembre verrà diffuso il link per iscriversi all’evento.

La sera di mercoledì 3 dicembre 2025, alle ore 21, al Tourist Infopoint di piazza San Vittore 19, è previsto un incontro di presentazione con l’architetto Daniela Gambino (responsabile del rapporto con i Comuni della Città Metropolitana di Milano e coordinatrice dell’attività di redazione dei quadri progettuali strategici per avviare Progetti Pilota) e con Elia Bertoni e Fabio Giaquinto della Cooperativa sociale Officina.

Interverrà l’assessora all’Ambiente Valentina Giro, che così commenta: “La collaborazione con Forestami si concretizza con due nuovi interventi di forestazione urbana partecipata. In questi 4 anni abbiamo sviluppato diverse collaborazioni con associazioni del territorio e piantumato oltre 2.000 piante forestali e più di 2.000 alberi a pronto effetto. Altri sono in arrivo in questi mesi. Dopo il successo della piantumazione al parcheggio Spugna di via Cornaggia, confidiamo in una partecipazione numerosa e appassionata per lavorare insieme a una città più verde e resiliente”.

