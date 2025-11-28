Rho. In vendita il calendario con le foto del contest #rhoin12scatti

(mi-lorenteggio.com) Rho, 28 novembre 2025 Il tema del foto contest #rhoin12scatti era “Rho: tra innovazione e tradizioni”, in tanti hanno inviato immagini inseguendo la loro creatività e fantasia. Scegliere non è stato facile, ma il risultato è davvero fantastico: il calendario Rho in 12 scatti 2026 è ora disponibile al Tourist Infopoint di piazza San Vittore 19 al costo di 5 euro.La città, che vanta un ricco passato e un futuro che prende piede, in particolare nell’area del Milano Innovation District, è stata interpretata in modi diversi: a parlare di tradizione sono soprattutto i campanili del centro, tanto cari ai rhodensi, ma non manca Villa Burba con uno scorcio particolare, che mette in risalto il pergolato di glicine. La scritta Rhollywood fa bella mostra di sé, come il Teatro Civico, e Mind è attraversato da centinaia di Vespe colorate. “Dire Rho significa dire una città in continua evoluzione senza perdere la propria vicinanza a chi la vive – spiegano al Tourist Infopoint – Gli autori delle foto di questo calendario ne hanno saputo cogliere l’anima. Un bel modo per augurare buon 2026!”. L’iniziativa coinvolge Tourist Infopoint e l’assessorato al Turismo coordinato dal vicesindaco Maria Rita Vergani, che così commenta: “Stupisce vedere da quanti occhi che scorgono bellezza siamo circondati, anche in luoghi che attraversiamo quotidianamente. Ringrazio quanti hanno partecipato e inviato scatti strepitosi. Rho è ancorata alle sue tradizioni, ma sa guardare al futuro ed è pronta a cogliere tutti i benefici delle innovazioni. Confidiamo che molti colgano l’occasione di regalare questo bellissimo calendario, per innamorarsi e far innamorare ancora di più della propria città”. Nella foto il calendario Rho in 12 scatti 2026