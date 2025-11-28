SFERA EBBASTA. FULMINEO SOLD OUT PER $€LEBRATION ALLO STADIO SAN SIRO DELL’8 LUGLIO 2026 E RADDOPPIA IL 9 LUGLIO 2026

(mi-lorenteggio.com) Milano, 28 novembre 2025 – Fulmineo sold out per Sfera Ebbasta e il suo iconico show $€LEBRATION allo Stadio San Siro di MIlano: polverizzati in poche ore i biglietti per l’8 luglio 2026, confermando una volta in più la straordinaria forza d’impatto del Trap King.

Un successo talmente esplosivo da spingere Sfera a raddoppiare l’appuntamento annunciando una seconda infuocatissima data nella Scala del Calcio, prodotta da Vivo Concerti e in programma il 9 luglio.

San Siro si prepara a illuminarsi per due serate consecutive a ritmo di $€LEBRATION: una doppia data-evento per ripercorrere e celebrare -hit dopo hit- i 10 anni di musica di Sfera, che gli sono valsi ad oggi 234 Dischi di Platino, 35 Dischi d’Oro e l’affetto incondizionato del suo pubblico.

I biglietti per la nuova data saranno disponibili su www.vivoconcerti.com dalle ore 14:00 di oggi (28 novembre), e nei punti vendita autorizzati dalle ore 11:00 di mercoledì 3 dicembre. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali.

