A SONDRIO DOMENICA 30 NOVEMBRE APERTURA STRAORDINARIA DELL'UFFICIO IMMIGRAZIONE PER RITIRO PERMESSI DI SOGGIORNO

(mi-lorenteggio.com) Sondrio, 29 novembre 2025 – È in programma un’apertura straordinaria dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Sondrio per soddisfare l’esigenza di consegnare il permesso di soggiorno a tutti i cittadini stranieri che ne hanno fatto richiesta per il rilascio o il rinnovo.

Domani, domenica 30 novembre dalle ore 08.30 alle ore 17.00, gli sportelli dell’Ufficio Immigrazione saranno aperti al pubblico solo ed esclusivamente per il ritiro dei permessi di soggiorno.

