Celebrazione di San Nicolò, santo patrono di Lecco

(mi-lorenteggio.com) Lecco, 29 novembre 2025 – ll Comune di Lecco celebra il suo santo patrono, San Nicolò, con una serie di iniziative che dal 29 novembre al 6 dicembre offriranno a cittadini e visitatori momenti di socialità e di riscoperta delle tradizioni locali.

Programma delle celebrazioni
Sabato 29 novembre 

Ore 21 Concerto dell’Accademia Corale di Lecco | Basilica di San Nicolò | piazza Sagrato

Giovedì 4 dicembre 

Ore 18 – Inaugurazione Mostra di Presepi a cura dell’Associazione Italiana Amici del Presepio – Sez. di Lecco

Palazzo delle Paure | piazza XX Settembre, 22

A seguire visita della mostra in Torre Viscontea

Venerdì 5 dicembre

Ore 17.30 Inaugurazione Capolavoro per Lecco 2025

Lessico famigliare – La bottega dei Bellini e l’alba del Rinascimento a Venezia
a cura dell’Associazione Culturale Madonna del Rosario

Palazzo delle Paure | piazza XX Settembre, 22

Ore 21 Concerto della Filarmonica Giuseppe Verdi di Lecco

Auditorium Casa dell’economia | Via Tonale 30

Sabato 6 dicembre

ore 17.00 Santa Messa solenne nella ricorrenza liturgica di San Nicolò

Basilica di San Nicolò | piazza Sagrato 

Ore 21 – Cerimonia di conferimento delle civiche benemerenze San Nicolò d’Oro

Intervento musicale a cura del Corpo Musicale Alessandro Manzoni della Consulta Musicale di Lecco

Teatro della Società| piazza Garibaldi, 10

