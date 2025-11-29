Celebrazione di San Nicolò, santo patrono di Lecco

(mi-lorenteggio.com) Lecco, 29 novembre 2025 – ll Comune di Lecco celebra il suo santo patrono, San Nicolò, con una serie di iniziative che dal 29 novembre al 6 dicembre offriranno a cittadini e visitatori momenti di socialità e di riscoperta delle tradizioni locali.
Programma delle celebrazioni
Sabato 29 novembre
Ore 21 Concerto dell’Accademia Corale di Lecco | Basilica di San Nicolò | piazza Sagrato
Giovedì 4 dicembre
Ore 18 – Inaugurazione Mostra di Presepi a cura dell’Associazione Italiana Amici del Presepio – Sez. di Lecco
Palazzo delle Paure | piazza XX Settembre, 22
A seguire visita della mostra in Torre Viscontea
Venerdì 5 dicembre
Ore 17.30 Inaugurazione Capolavoro per Lecco 2025
Lessico famigliare – La bottega dei Bellini e l’alba del Rinascimento a Venezia
a cura dell’Associazione Culturale Madonna del Rosario
Palazzo delle Paure | piazza XX Settembre, 22
Ore 21 Concerto della Filarmonica Giuseppe Verdi di Lecco
Auditorium Casa dell’economia | Via Tonale 30
Sabato 6 dicembre
ore 17.00 Santa Messa solenne nella ricorrenza liturgica di San Nicolò
Basilica di San Nicolò | piazza Sagrato
Ore 21 – Cerimonia di conferimento delle civiche benemerenze San Nicolò d’Oro
Intervento musicale a cura del Corpo Musicale Alessandro Manzoni della Consulta Musicale di Lecco
Teatro della Società| piazza Garibaldi, 10