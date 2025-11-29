Cesano. Sanfelici (FDI): “La Commissione Antimafia è uno strumento essenziale per tutelare il nostro territorio”

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 29 novembre 2025 – “Ringrazio il Consiglio comunale per aver indicato il mio nome quale componente della Commissione intercomunale antimafia.

Un organismo in cui credo fortemente ed infatti non è un caso che proprio Fratelli d’Italia sia stato tra i primi a proporre l’istituzione di una commissione intercomunale nel sud ovest milanese, un territorio ad alto rischio di infiltrazione malavitosa.

La commissione, se non rimane sulla carta ma funziona davvero, può essere uno strumento utile per porre la giusta attenzione ai temi dell’evasione fiscale, del gioco d’azzardo, della prostituzione, dell’abusivismo, della vendita di prodotti contraffatti, insomma in tutti quei settori che potenzialmente costituiscono la linfa vitale per il malaffare e su cui le Amministrazioni comunali possono esercitare la loro competenza e la loro vigilanza.

Sono contenta di poter rappresentare il Consiglio comunale di Cesano in questa commissione e mi metto a disposizione per farlo al meglio.”

Così Simona Sanfelici, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale.